«Le mie terapie non uccidono» 

«L’omicidio lo fa la malattia, non la pratica che faccio in ambulatorio». Si è difesa con forza davanti ai giudici della Corte d’Assise di Cagliari, Alba Puddu, accusata di omicidio volontario, circonvenzione di incapace e truffa, per aver curato dei pazienti affetti da tumore con metodi alternativi, quali ultrasuoni e radiofrequenze.

L’imputata parla

Ieri mattina si sarebbe dovuto chiudere il dibattimento del processo nei confronti della specialista in medicina estetica, finita prima sotto indagine e poi a processo dopo un servizio delle Iene, la popolare trasmissione di Italia Uno, che aveva dato vita ad un’inchiesta della Procura. Ma l’imputata, difesa fagli avvocati Nicola Andrea Oggiano e Michele Zuddas, ha chiesto la parola per rilasciare dichiarazioni spontanee. «Questi pazienti, da un punto di vista medico, erano definitivi inguaribili», ha chiarito la dottoressa di Tertenia, riferendosi a Franco Garau, Davide Spanu e Lorenzo Fiorini, deceduti secondo l’accusa dopo aver sospeso le terapie per affidarsi alle cure di Alba Veronica Puddu. «Le metodiche che io uso non fanno morire – ha aggiunto – si è parlato molto di questo fungo reishi che io ho consigliato a qualche paziente: mi si accusa di averlo usato come farmaco che agisce sull’umore, in realtà è semplicemente un integratore. Avendolo utilizzato per me stessa, ho potuto constatare che funziona perfettamente con indicazioni detossificanti e drenanti». La dottoressa ha dunque negato con forza di aver dissuaso i pazienti dall’abbandonare la chemioterapia o la radioterapia, ma di aver semplicemente prescritto integratori e usato ultrasuoni e radiofrequenze per migliorare la qualità della vita delle persone che aveva in cura.

Perizia psichiatrica

Ma le parole della donna e la convinzione delle tesi espresse hanno convinto uno degli avvocati di parte civile, Gianfranco Sollai, a chiedere una perizia psichiatrica. Richiesta non condivisa dalla pm Giovanna Morra e dalla Corte (affianca la presidente Tiziana Marogna, la giudice Alessandra Angioni) che ha fissato per giovedì prossimo una nuova udienza destinata alla discussione. Oltre alla requisitoria dell’accusa, parleranno tutte le parti civili rappresentate: oltre a Sollai anche i legali Stefano Porcu, Marco Spano, Rita Dedola e Mauro Massa, poi ci saranno le arringhe dei difensori. A gennaio, con ogni probabilità, la sentenza.