«Le mie poesie nate al mare» 

Francesco Ottonello, classe ’93, poeta e studioso di Filologia della Letteratura Italiana, ha preso parte a vari convegni internazionali presso le Università di Oxford, Aix-Marseille, Leuven, Perugia, Siena, Bergamo, Milano, Napoli L’Orientale. E spera di tornare alll’Università di Cagliari come ricercatore. Tutto però è iniziato a Capoterra, nella Residenza del Sole, un luogo che definisce particolarissimo e che ha ispirato la sua scrittura.

Il legame con il territorio nel processo creativo?

«Ho sempre avuto di fronte un mare che si apre verso un altro continente (l’Africa), accanto la laguna che volge verso Cagliari, e dietro il paese di Capoterra con i monti che lo proteggono. Questo territorio peculiare è entrato nel mio libro “Isola aperta”, per esempio nel testo “Alluvione a Capoterra”. La scrittura richiede silenzi e studio prolungati, incontri decisivi ed esperienze in luoghi altri. Il processo poetico non è fatto solo di illuminazioni: si affina per stratificazioni mediante uno scavo nelle radici archeologiche (e in Sardegna non mancano) e richiede al contempo uno slancio verso un futuro anche remoto».

Sono arrivati poi i riconoscimenti.

«Non posso che esserne grato. “Isola aperta” ha vinto per l’opera prima il Premio Gozzano e recentemente è stato premiato da Milo De Angelis con il Premio Città di Como. Sono stato inserito come primo autore sardo nei prestigiosi Quaderni italiani di Poesia contemporanea curati da Franco Buffoni. Penso anche ai riscontri nell’isola, quando Mario Cubeddu al festival Cabudanne de sos poetas ha detto “abbiamo finalmente un poeta sardo contemporaneo”».