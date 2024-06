«Le mie navi da sogno in miniatura» 

Chino sul tavolino, nel sottotetto della sua casa, Flavio Cocco dà forma ai suoi sogni: leviga, taglia, assembla e fora. Sogni in legno di bosso e pero per l’ultima creazione: la riproduzione in scala di una galea francese del 1700, la Fleur de Lis. Cocco, 60 anni di Assemini, operaio specializzato di professione, è l’unico sardo a partecipare alle competizioni di modellismo navale statico nella categoria più difficile, quella che riguarda il modellismo autocostruito.

La passione

«Cosa significa? È molto semplice», spiega con calma misurando gesti e parole, «prima studio i piani di costruzione, una sorta di mappa che raffigura l’imbarcazione. Di ogni singolo componente vengono descritti il nome, le dimensioni e la posizione. Poi dal legno (utilizzo tavoloni da falegnameria) ricavo tutti i pezzi riproducendoli in scala. I miei strumenti sono tornio, levigatrice, trapano, pialle e schegge di vetro, la pazienza e la passione. I pezzi devono essere perfetti, le misure precise, si lavora con il decimo di millimetro, non è permessa approssimazione, cerco la perfezione».

Le gare

La ricerca della perfezione ha portato il modellista di Assemini ad aggiudicarsi quest’anno la medaglia d’oro alle competizioni nazionali a Perugia; in precedenza, aveva già vinto il primo premio nel 2023 a Roma e il bronzo ai mondiali svolti in Croazia nel 2021. Oltre a tanti altri premi che rivestono le pareti di casa.

La sera Cocco sale per la ripida scala di legno che conduce nel minuscolo sottotetto e, solitario e silenzioso, sogna il mare e ritrova il bambino che è stato, il bambino che ha perso il padre a sette anni, quello che disegnava vascelli e galeoni riempendo interi quaderni, il bambino che amava le storie di antichi marinai, di capitani coraggiosi e indomiti pirati. Il bambino che non si stancava mai di ascoltare la storia del Corsaro Nero.

Le opere

E mentre sogna, le sue grandi mani creano capolavori, riproduzioni in scala di imbarcazioni realmente esistite che hanno fatto la storia: la Victory, la Constitution, la Vasa, la Nave solare egizia. Il suo orgoglio, pezzo unico al mondo, è la Galeazza veneta che nella battaglia di Lepanto venne definita invincibile castello in mare .

La moglie Maria Rosalba Pintor ascolta attentamente. Le capita di dare consigli a suo marito? «Consigli? No, io critico», sorride.

Quindi, maestro Cocco, è sua moglie il giudice più temuto? «Mia moglie è il giudice migliore», risponde a voce alta e impostata il modellista, prima di aggiungere sottovoce: «Mi tocca dire così altrimenti non mi fa più le vele, è lei che taglia e cuce la tela, lo sa, vero, che senza le vele non potrei acchiappare il vento? Senza le sue vele starei sempre in porto». La moglie sorride compiaciuta, lui la guarda come un albatros che scruta il suo mare.

