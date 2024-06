«Le mie sono lacrime di dolore per la Sardegna»: ha pianto Caterina Murino incontrando a Porto Cervo i comitati contro i signori del vento e gli amministratori galluresi. «Fermiamo questa follia», ha aggiunto l’attrice. Nel frattempo dal Consiglio regionale sarebbe in arrivo la moratoria. La legge approderà in aula tra due settimane. Anche il presidente dell’Isre Stefano Lavra attacca pesantemente gli speculatori.

