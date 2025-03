«Le mie bici? Soltanto pezzi unici»  

Board tracker e custom, chopper o cross anni Ottanta, sono alcuni dei modelli «unici e irreplicabili» restaurati, creati e collezionati da Mirco Melis, il 36enne asseminese mago delle biciclette: «La più antica, nella quale sono intervenuto con un restauro totale, era del 1913. Una bici prodotta dalla “Cicli Sardegna” e appartenuta a un anziano di Assemini che ne possedeva il certificato di acquisto».

Pezzi unici

Le biciclette di Melis, colorate e stravaganti, ne rispecchiano in pieno una personalità eccentrica e priva di etichette: «Regola numero uno: vietato replicare». Ciascun pezzo custodito nel suo laboratorio ad Assemini rappresenta un momento della storia di un giovane che si è inventato da zero una realtà unica in Sardegna e che richiama appassionati da tutto il mondo.

Gli esordi

Padre ciclista e mamma pittrice, Melis ha fuso le inclinazioni dei suoi genitori puntando tutto, nel 2012, sul progetto “Sardinia hot bikes” volto a restaurare vecchi modelli e crearne nuovi da zero. Piccole opere d’arte che prendono forma seguendo passaggi ben precisi: «Dentro ogni creazione ci sono anche la mia passione per fotografia e musica punk rock e metal».

Per creare un bici Melis segue alcuni step: «Prima penso un’idea definendo forme, colori e meccanica». Viene poi la restituzione grafica: «Viene buttato giù in un bozzetto di qualità, come per i tatuaggi». Infine «ricerca dei pezzi, saldatura del telaio, verniciatura e montaggio di accessori e parti meccaniche».

La svolta

La grande passione l’aveva convinto ad aprire un negozio: «Era diventato un lavoro a tempo pieno. È stata una bellissima esperienza, ma non era la strada che volevo percorrere». Da qui la decisione: «Ho chiuso poco prima del Covid, avevo trasferito le mie biciclette in una officina allestita a casa dei miei. È stato il periodo più creativo della mia vita, passavo i giorni a inventare, disegnare, costruire».

Da allora Melis si è dedicato esclusivamente alla personalizzazione delle bici: «In pandemia è nato “Covid”, il mio pezzo più famoso». Colori sgargianti, linee sbilenche e assenza di aerodinamicità fanno di questo modello una rappresentazione del virus: «È impossibile guidarla».

Gli obiettivi

Oggi Melis lavora nell’ambito della comunicazione pubblicitaria come social media manager per conto di aziende e artisti: «Sfrutto Instagram, Tiktok e Facebook per promuovere le attività dei miei clienti». Ma non esclude, per il futuro, di allestire un piccolo museo: «Per ora ho una ventina di esemplari tutti miei ai quali si aggiungono quelli che personalizzo nel tempo libero». Intanto continua a lavorare su un ambizioso progetto: «Trasformare il telaio di una moto in una bici elettrica».

