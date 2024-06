«Le mie bici, macchine del tempo» 

Filippo Tuveri è un appassionato di biciclette storiche. Oggi la sua collezione ne comprende trenta: Atala, Umberto Dei, Legnano, Bottecchia, Bianchi, Regina, Torpado ma anche la romantica Graziella e la iconica Saltafossi, la cross degli anni ‘70. La più antica e scenografica risale al 1920, fedele riproduzione di un velocipede dell’Ottocento.Dieci anni fa – racconta – mi regalarono una vecchia bici. Il sistema frenante a bacchetta mi ha subito affascinato: l’ho smontata completamente e ho ripulito dalla ruggine tutti i pezzi. L’odore del vecchio e il contatto delle mani con il ferro arrugginito mi invogliava a ridarle una vita nuova. Da allora acquisto bici che per come sono ridotte sembrerebbero destinate al ferrovecchio ma questo accende la sfida per recuperarle con pazienza e lavoro certosino».

Nato in mezzo agli attrezzi

Originario di Siddi, 64 anni, Filippo racconta di essere nato «in mezzo agli attrezzi» e di averne sempre subito il fascino. Suo padre Remigio era il fabbro e maniscalco del paese: «Tra le altre cose aggiustava o assemblava biciclette, allora mezzi fondamentali per il lavoro: i pastori ci trasportavano le taniche del latte, i panettieri le ceste del pane, gli arrotini spostavano la catena in modo che pedalando si muovesse solo la pesante mola. In bici il postino consegnava puntuale la corrispondenza e l’ostetrica arrivava pedalando veloce».Il fascino per la meccanica impronterà tutte le scelte importanti di Filippo Tuveri: diploma all’istituto tecnico Nautico, per cinque anni è stato ufficiale di macchina a bordo di superpetroliere o sulla posatubi oceanica Castoro 6. «La sala macchine – spiega – è un’industria in miniatura: ti ingegni e impari a conoscere bene tutto. Grazie a quell’esperienza, ad Assemini ho avviato la mia attività ma il restauro e lo studio della bicicletta sono diventati una passione imperativa. Sogno di aprire una piccola officina appena andrò in pensione».

Date e pezzi di ricambio

In garage Tuveri indica il numero impresso sul telaio delle biciclette: attraverso il Registro storico cicli, incrociando matricola e modello vengono rivelati l’anno di fabbricazione e tutte le informazioni necessarie per effettuare un restauro fedele. Accanto al vecchio piano di lavoro appartenuto al padre, mostra pezzi di ricambio originali, campanelli, fanalini a carburo e persino a candela. Con parole appassionate il collezionista descrive un mezzo di locomozione ma anche un mondo che forse è inesorabilmente perduto. Oppure no? La bici è ancora compatibile con la frenesia dei nostri giorni? uando sono in sella alla mia bici – sorride lui – mi godo il momento senza fretta, osservo la bellezza del percorso, pedalo assaporando l’unico lusso che vale la pena concedersi: il tempo. Sarà sempre questa la vera magia della bicicletta».

