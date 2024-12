Le messe in carcere e il tour dei presepi 

Il canto del “Gloria”, dopo il silenzio delle quattro settimane di Avvento, alla Mezzanotte di Natale riecheggia in tutte le chiese, accompagnato dal suono delle campane. La statua del Bambinello, recata in processione fino alla scena della Natività, collocata nella culla, va a completare il Presepe.

“Adeste fideles, venite adoremus”: comincia - per proseguire sino alla solennità dell’Epifania - il pellegrinaggio ai tradizionali, storici presepi allestiti in alcune chiese cittadine, diventate oramai vere e imperdibili tappe natalizie. A cominciare da quello di fra Lorenzo, nella grotta di fianco al santuario sul colle del Buoncammino, autentico capolavoro dell’ingegno di questo umile figlio di Francesco, inventore della prima Natività. Molti i visitatori anche al “grottino” di Bonaria, allestito presso il convento dei bianchi Mercedari, così come attira sempre un gran numero di fedeli il Presepe artistico sardo, donato dalla GIOC all’Arciconfraternita di Sant’Efisio e subito montato nella chiesa-santuario di Stampace. Un Natale con lo sguardo rivolto a Roma perché Papa Francesco, aprendo la Porta Santa della Basilica di San Pietro, inaugura l’Anno Santo, Giubileo del 2025 nel segno della Speranza, con un’attenzione particolare a tutti i “disperati”. In piena sintonia la scelta dell’arcivescovo, Giuseppe Baturi, di aprire la giornata di Natale con due significative celebrazioni: la prima, alle 8, nel carcere di Uta quindi, a seguire, con i giovanissimi reclusi nell’Istituto minorile di pena a Quartucciu. Poi, anche a Cagliari, sarà Giubileo: domenica 29, con un breve pellegrinaggio che partirà alle 16:30 dal santuario di Sant’Ignazio, in Cattedrale l’apertura della Porta Santa, quasi un capodanno cristiano per un 2025 all’insegna della speranza e della pace.

