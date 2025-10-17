VaiOnline
In radio.
18 ottobre 2025 alle 00:30

“Le meraviglie”: Rai3 racconta l’ospedale Marino  

Il programma di racconto dei luoghi di Rai Radio 3 “Le meraviglie. In cammino per l’Italia” (a cura di Diego Marras e Federica Barozzi in onda alle 10.15 oggi e domani) torna a raccontare la Sardegna con una puntata condotta dall’archeologa Maria Antonietta Mongiu che ci porta nell’ex ospedale Marino del Poetto di Cagliari. La storia di questa struttura viene declinata in tutte le sue articolazioni estetiche, storiche e sociali e posta in una narrazione che tiene conto dell’insieme complesso in cui si trova: dalla morfologia del sito alle vicende della presenza umana. Ascoltando viaggiamo dalla fase antica di questa spiaggia per arrivare al presente.

Il luogo

Il Poetto come luogo sentimentale e letterario (basti ricordare Sergio Atzeni) ma anche come luogo di cura del corpo e dell’anima. Qui a partire dal 1917 due suore Vincenziane fondarono un centro per i malati di tubercolosi. Vent’anni dopo all’architetto mai laureato Ubaldo Badas fu dato il compito di progettare la Colonia Dux di cui realizzò lo scheletro in calcestruzzo armato che rappresenta uno dei suoi manufatti più significativi. La costruzione venne ultimata solo nel dopoguerra e destinato a ospedale. Questo monumento del razionalismo italiano si trova in un contesto particolarmente pregiato, di “lunga durata” e nella trasmissione Maria Antonietta Mongiu ci invita a vedere il suo recupero come una straordinaria occasione di riscoperta dell’architetto cagliaritano e del luogo Poetto come concentrato di storia.

