“Le Meraviglie” di Rai Radio 3 nell’Isola con Mongiu  

“Le Meraviglie. In cammino per l’Italia”, il programma di racconto dei luoghi di Rai Radio 3 a cura di Diego Marras e di Federica Barozzi in onda alle 10.15 il sabato e la domenica torna domani, 15 marzo, in Sardegna.

Il luogo

Domani mattina il programma torna con la voce che più di altre ha descritto e illustrato agli ascoltatori il profondo spessore storico, archeologico, paesaggistico dell’isola: Maria Antonietta Mongiu introduce gli ascoltatori ad un luogo di grande fascino. La docente e archeologa, membro del Cda dei Musei nazionali, ci porterà alla scoperta della Chiesa di Santa Maria di Sibiola (situata nelle campagne del comune di Serdiana) che fa parte del ricco quanto articolato sistema chiesastico medievale del suburbio di Cagliari che oggi corrisponde all'area metropolitana della città capitale.

Lo storico

Dal 2017 con più di settecento puntate narratori di eccezione studiosi, studiose, intellettuali, scrittori, scrittrici, giornalisti, giornaliste, professionisti, professioniste e collezionisti – descrivono i luoghi del cuore a volte iconici e assai noti e a volte del tutto sconosciuti. L’insieme di questi racconti, tutti su Rai Play sound e quindi riascoltabili quando si vuole, costruiscono altrettante tessere di un ricco e articolato mosaico, palinsesto della bellezza connotante l'Italia, che restituisce le molteplici declinazioni e articolazioni del patrimonio paesaggistico, ambientale, naturalistico, storico, archeologico, monumentale del nostro paese.

Alla Sardegna sono state dedicate circa trenta puntate. Dalle strade di Sassari ai paesaggi della Marmilla, dalla Baia di Porto Conte passando per i paesaggi di Ardauli ricchi di palmenti, o nella piazza Sebastiano Satta a Nuoro, fino ai diversi luoghi della città di Cagliari, tra cui il colle di Tuvixeddu, la spiaggia del Poetto, e l’ospedale civile di Cagliari raccontato dal compianto scrittore e medico Giorgio Todde. Molte delle località raccontate sono sconosciute al grande pubblico nazionale.

