F1.
31 agosto 2025 alle 01:01

Le Mc Laren dominanti Le Ferrari sesta e settima 

Anche nelle qualifiche del Gran Premio d'Olanda si conferma lo strapotere delle McLaren che si prendono la prima fila con Piastri in pole position. Il leader del Mondiale scatterà così davanti al compagno di squadra Norris, l'unico a poterlo ancora insidiare per il campionato piloti (tra i due ci sono 9 punti di differenza). In ripresa l'idolo di casa Verstappen, terzo con una Red Bull lontana parente di quella delle scorse stagioni. Sorprende la Racing Bulls del giovane franco-algerino Hadjar quarta davanti anche alla Mercedes di Russell. Non brillano le Ferrari con un Leclerc solo sesto, molto deluso e arrabbiato e un Hamilton subito dietro in settima posizione che vede il bicchiere mezzo pieno nonostante la quarta fila ottenuta. Fuori dalla top ten, in undicesima posizione, l'altra Mercedes del pilota italiano Kimi Antonelli. Un Gran Premio d'Olanda quindi che, viste le qualifiche, si preannuncia un affare provato per le McLaren almeno riguardo alle posizioni di testa.

