Prima categoria.
02 ottobre 2025 alle 00:24

Le matricole cavalcano l’entusiasmo, esordio difficile per le neo promosse 

Trentadue match, sessantaquattro squadre in campo, ventotto incontri terminati con un vincitore, solo quattro con un pareggio, 108 reti segnate con una media di 3,37 gol a partita. Otto quelle realizzate nella sfida col più alto numero di marcature (Bittese-Supramonte 3-5, girone C) seguite dalle 6 che hanno caratterizzato Corrasi-Pattada 6-0 (sempre girone C).

Nessuno zero a zero, cinque gli incontri terminati 1-0. Sei quelli nei quali sono stati siglati cinque centri: in un caso la gara è terminata 4-1 (Perdaxius-Orrolese, girone B), in altri cinque si è potuto assistere a un 3-2 (Villamassargia-Don Bosco e Lanteri Sassari-Fc Alghero) o a un 2-3 (Virtus Furtei-Antiochense, Olmedo-Badesi e Sennori-Malaspina). Ottimi riscontri dalle neopromosse; così così il comportamento delle retrocesse, forse ancora stordite dalla caduta recente.

Il quadro

Sono i numeri, parziali, che hanno caratterizzato il turno d’esordio del campionato di Prima categoria, quattro gironi che coprono la Sardegna da nord a sud e da est a ovest. Un plotone di formazioni e giocatori che, dallo scorso weekend, scenderanno in campo sino alla prossima primavera per divertimento, passione e anche desiderio di salire di livello tornando, o magari arrivando come mai era capitato prima, in Promozione.

Cioè da dove sono arrivate qualche mese fa otto formazioni, retrocesse direttamente perché finite negli ultimi tre posti dei gironi A e B o dopo la sconfitta nei playout. Assieme a loro e alle 43 società già presenti dall’anno precedente hanno completato il quadro delle partecipanti le 13 formazioni salite dalla Seconda categoria per aver vinto il proprio girone o i playoff o per essere state ripescate in seguito a rinunce di altri club.

I risultati

L’esordio delle retrocesse nella nuova realtà non è stato del tutto in linea con quanto ci si sarebbe potuti aspettare. Tre le vittorie, quattro le sconfitte, un solo pareggio. Hanno ben cominciato l’Atletico Masainas, andato a conquistare i tre punti in casa della Libertas Barumini (1-2, girone B), il Villamassargia (3-2 tra le mura amiche, stesso gruppo) e la Lanteri, che ha superato di misura a Sassari l’Fc Alghero (3-2, girone C); negativo invece il debutto di Idolo (0-1 allo Sturrusè contro l’Accademia Sulcitana nel girone A), Orrolese (schiacciato 4-1 a Perdaxius, girone B), Siniscola (1-3 a Macomer, girone C) e Sennori (2-3 in casa col Malaspina, girone D). È finita in parità la gara dell’Abbasanta a Botttidda (1-1, gruppo C).

Dal basso

Ben migliori i risultati delle neo promosse, che hanno messo a referto otto successi, tre pareggi e solo due sconfitte. Nel gruppo C notevole il 5-3 inflitto dal Supramonte alla Bittese e importante il 3-1 che ha regalato i tre punti al Macomer col Siniscola. Nel gruppo A hanno festeggiato anche l’Accademia Sulcitana con l’Idolo (1-0 in casa), il Cardedu sul proprio campo con l’Azzurra Monserrato (2-1), il Decimo 07 col Tertenia (2-1), la Gioventù Sarroch in trasferta con la Bariese (2-0) e il Villagrande col Decimoputzu (3-1); nel girone D il Sorso 1930 ha liquidato 2-0 il Siligo. Sono terminati in parità i match della Lulese in trasferta con la Sanverese (2-2) e della San Marco Cabras con la Fanum a Orosei (1-1), entrambi nel girone C, oltre a quello dell’Atletico Sorso a Porto Torres (2-2, gruppo D). Uniche a cadere sono state la Virtus Furtei in casa con l’Antiochense (2-3, girone B) e il Lauras in trasferta contro il Monte Alma (3-1, gruppo D).

