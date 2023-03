«Le materie prime non si toccano» 

«Garantiremo le produzioni purché la società interrompa le attività di caricamento delle galene e il mercantile lasci gli ormeggi». Dopo ore di riunione accesa ed animata, il coordinamento sindacale della Portovesme srl ha diffuso un documento sul blocco al bilico sud che da due giorni sta paralizzando uscita e ingresso dei mezzi dalla fabbrica, con l’allarme lanciato dall’azienda al Prefetto lunedì sera per la possibile fermata degli impianti. A fine serata l’azienda ha messo nero su bianco il suo punto di vista: «Riaffermiamo l’impegno a continuare le interlocuzioni con tutte le parti interessate. Le attuali condizioni generali del mercato e la volatilità del prezzo dell’energia non facilitano un completo riavvio degli impianti produttivi. Portovesme srl sta valutando possibili opzioni per la riconversione del sito produttivo e comunicherà i relativi progressi a tutte le parti interessate in base all’avanzamento dello studio di fattibilità». Nel frattempo, «auspica il ritorno a un dialogo costruttuivo».

Il documento

«Rimane ferma e unanime la posizione che le galene presenti all’interno dello stabilimento non vengano trasferite all’esterno per nessuna ragione in quanto patrimonio di questo stabilimento, rappresentano la prospettiva di vita del reparto Kss e dello stabilimento di San Gavino - si legge nella nota del coordinamento sindacale - riscontriamo un’oggettiva difficoltà nell’approvigionamento dei materiali finalizzati alla continuità produttiva degli impianti in marcia, per questo riteniamo importante garantire le produzioni purché la società interrompa le attività di caricamento delle galene e il mercantile lasci gli ormeggi. Non sarà per nostra volontà che sarà fermata la produzione in questo stabilimento». Per i sindacati quindi la calce necessaria al "ciclo Sx” e i fumi di acciaieria per alimentare il Waelz potranno rientrare in fabbrica se la società interromperà il caricamento delle galene e farà ripartire la nave arrivata a Portovesme per trasportare verso altre destinazioni la materia prima del Kss Intanto il presidio al bilico sud continua: i lavoratori hanno trascorso lì due giorni e due notti per impedire ai camion di uscire dallo stabilimento. Per oggi è convocata un’assemblea generale per le 8.

La discussione

«Dalla discussione - si legge nel documento del coordinamento - è emerso che le iniziative intraprese da ieri mattina hanno consentito di rimettere al centro la vertenza Portovesme srl evidenziando che a oggi l’azienda non ha voluto rispondere positivamente a quanto chiesto dalla sottosegretaria al Mimit Fausta Bergamotto che ha richiamato la società alla responsabilità. Così come è emerso che sul tema del caro energia è stata avanzata da parte del governo una soluzione non strutturale che consentisse all’azienda una prospettiva almeno fino al 31 dicembre». Il vertice di venerdì scorso al ministero delle Imprese e del Made in Italy si è concluso con una fumata nera sul riavvio degli impianti e con l’impegno della sottosegretaria Bergamotto a convocare al più presto la Glencore per un confronto diretto con la proprietà. «Chiediamo all’azienda un’assunzione di responsabilità - dice Franco Bardi, segretario della Camera del lavoro della Sardegna Sud Occidentale - perché riteniamo che con gli impegni messi in campo dalle istituzioni la società debba procedere al riavvio degli impianti». Interviene anche l’ex viceministra del Mise Alessandra Todde (M5S): «L’azienda, che ha fatto dei cospicui ricavi, oggi vuole socializzare le perdite».