Le mascherine? Vestiti di carnevale 

Migliaia di mascherine chirurgiche, inutilizzate e stipate in scatoloni ingombranti, prendono vita a Portoscuso e Gonnesa grazie al progetto scolastico “A Carnevale ogni mascherina vale”.

La decisione

Da strumenti di protezione da indossare nel periodo più critico della pandemia per proteggere dal contagio studenti e insegnanti, a vestiti di Carnevale alternativi all’insegna del riciclo. Oggi a Gonnesa e lunedì a Portoscuso gli alunni dell’istituto comprensivo Angius, con gli otto plessi scolastici tra scuola dell’infanzia, scuola primaria e secondaria di primo grado, sfileranno per le vie dei due paesi per una festa in maschera come non si era mai vista: gufetti, pesciolini, damine e tutto il resto della compagnia prenderanno forma attraverso le mascherine chirurgiche. A Portoscuso, Gonnesa, Paringianu, così come in tutte le scuole italiane, sono migliaia le mascherine inutilizzate e che in qualche modo dovranno essere smaltite. Gli studenti le hanno sempre considerate scomode a causa della loro forma, molti preferivano le più sicure Ffp2. Sta di fatto che in tutte le scuole le forniture di mascherine chirurgiche si sono accumulate e lì sono rimaste dopo la fine dell’emergenza. All’istituto Angius la preside Paola Grosso ha avuto l’idea di riciclarle per i vestiti di Carnevale. «Ho condiviso l’idea con i miei referenti, ne abbiamo parlato poi nel collegio - racconta la dirigente scolastica - quella che era un’idea è diventato un progetto scolastico articolato che ha coinvolto tutti i nostri otto plessi. Abbiamo deciso di dipingerle con i colori della pace: ciascun plesso un colore specifico e sfileranno tutti insieme, Gonnesa e Portoscuso, perché ciascun colore è indispensabile per il tutto. È un gioco di squadra e questo è stato proprio lo spirito del progetto».

Le famiglie

Per settimane le scuole di Portoscuso, Gonnesa e Paringianu hanno ospitato mamme e nonne che hanno tagliato le mascherine secondo i modelli, dipinto, incollato, assemblato. Ancora ieri le mani operose hanno continuato a confezionare abitini, superando quota 700. Il risultato è stupefacente: costumi di tutto rispetto, curati nei dettagli e nei colori, assemblati non con scampoli di stoffa ma solo con le mascherine chirurgiche.«Dietro questa scelta - dice la preside - c’è senza dubbio lo spirito del riciclo, ma abbiamo voluto dare anche un altro messaggio ai bambini e ai ragazzi: quella mascherina, che è diventata quasi il simbolo di un periodo negativo e difficile, siamo riusciti a trasformarla in qualcosa di utile, per festeggiare tutti insieme il Carnevale. In tutto questo è stata fondamentale la collaborazione e la partecipazione attiva di genitori, nonni e associazioni: una bella dimostrazione di “scuola aperta”». Ieri ultime ore di lavoro nelle aule scolastiche, oggi è il grande giorno. «Il ringraziamento più grande è per tutte le mamme che si sono prodigate per raggiungere questo risultato e hanno trascorso ore nelle scuole coinvolte, tagliando, dipingendo e incollando», dice Federica Olla, referente della scuola primaria di Gonnesa. Oggi alle 15 la sfilata, con gli alunni di Gonnesa e Portoscuso, partirà dalle scuole di via Gramsci per poi attraversare corso Matteotti e terminare in piazza Asquer con una festa a base di giochi e musica. Si replica lunedì a Portoscuso: la sfilata partirà alle 15 da via Delle Regioni e terminerà in piazza Giovanni XXIII con musica, animazione e balli. Riciclo, collaborazione e partecipazione per festeggiare, tutti insieme, il Carnevale.