Le mascherine sfidano il caldo: in duemila al carnevale estivo 

Il divertimento a San Gavino non conosce stagioni. Più di duemila persone hanno sfidato il caldo e l’umidità per partecipare sabato alla seconda edizione del carnevale estivo organizzata da Pro Loco e Comune. Poco dopo le 19 via Roma è stata invasa da un fiume colorato di maschere che hanno seguito i carri dei gruppi Rewind, The Music Express e Fibra Ottica. Durante il percorso la Pro Loco ha omaggiato i tanti partecipanti con la distribuzione gratuita di oltre mille frittelle. «Questa è la festa di tutti», dice la presidente Pro Loco Antonella Caboni. «Vogliamo tramandare la passione del carnevale alle nuove generazioni», aggiunge l’assessore ai Grandi eventi Nicola Ennas. ( g. pit. )

RIPRODUZIONE RISERVATA