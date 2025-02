Le maschere tradizionali più forti della pioggia 

Un successo a prova di maltempo, quello del festival delle “Invasioni barbariche” di ieri, a Oliena, con le vie del paese invase da centinaia di visitatori, sfidando pioggia e vento. Per la manifestazione, giunta alla 6^ edizione, e promossa dalla leva del ’95, un nuovo appuntamento dopo il rinvio dello scorso 18 gennaio, per l’allerta meteo. Alle 17 il via alle danze dal corso Martin Luther King, con le maschere tradizionali dei Mamutzones di Samugheo, gli Urthos e Buttudos di Fonni, Boes e Merdules di Ottana, S’Urtzu e Sa Mamulada di Seui, Sonaggios e S’Urzu di Ortueri, i Tumbarinos di Gavoi e Su Bundhu di Orani.

Per l’evento un percorso acclamato dagli applausi di una folla assiepata sotto gli ombrelli, fino a piazza Berlinguer con lo spettacolo di Giuliano Marongiu e Maria Luisa Congiu.

«Siamo orgogliosi per questo rinnovato successo - dice il sindaco Bastiano Congiu - nonostante la pioggia la manifestazione si è svolta con successo, facendo emergere lo straordinario lavoro posto in campo dai ragazzi della leva 95. I nostri trentenni sono stati superlativi, programmando per settimane un appuntamento ormai immancabile, tra accoglienza a gruppi in maschere e turisti, posizionamento delle transenne e non solo». (g. i. o.)

