Le maschere tradizionali di Fonni conquistano Venezia 

Hanno animato la cornice più ambita, in una giornata da ricordare per il Carnevale delle zone interne dell’Isola. Le maschere sarde lunedì hanno invaso Venezia, quel catino bollente e colorato a festa che è piazza San Marco. Ospiti della città lagunare, i Mamutzones Antigos di Samugheo hanno danzato insieme agli Urthos e Buttodos di Fonni, a Sas mascheras limpias del paese montano per eccellenza. L’appuntamento veneziano organizzato dall’Unione Pro Loco d’Italia, e ribattezzato “I Carnevali della tradizione”, si è confermato un successo. Per la Sardegna è stata una vetrina incredibile, con tantissimi turisti provenienti da ogni parte del mondo.

Senza dubbio tra gli appuntamenti più attesi di una manifestazione ricca di spunti come quella veneziana. Come da copione alle 14 l’evento “I Carnevali delle tradizione” ha avuto inizio con le esibizioni delle maschere tradizionali di cinque regioni italiane. Da una parte Sicilia, Molise, Basilicata e Piemonte, dall’altra la Sardegna con il suo carico di unicità e fermento identitario. A rappresentare l’Isola sono state le maschere di Samugheo e di Fonni, presenti grazie all’impegno dell’Unpli Sardegna guidato da Raffaele Sestu. Per il gruppo dei Mamutzones Antigos la gioia è stata doppia. Già nel 2020, infatti, erano stati invitati a partecipare ma a causa della pandemia la sfilata era saltata. Lunedì, invece, tutto è filato liscio. Le maschere di Samugheo hanno attirato l’attenzione degli spettatori con il tintinnio dei campanacci, con le loro movenze cadenzate hanno coinvolto la gente prima un po’ timorosa, poi parte integrante di un’esibizione da incorniciare. Samugheo ma non solo. Per la prima volta sulla scena del carnevale veneziano anche le maschere di Fonni. Urthos e Buttudos e Sas mascheras limpias sono stati accompagnati dalla sindaca Daniela Falconi. Il gran finale della manifestazione è stato affidato proprio alla Sardegna, che ha coinvolto l’intero pubblico anche con i suoni della tradizione, tra organetto e balli sardi. Ideale sigillo di una festa riuscita e che resterà impressa.

