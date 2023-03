Le maschere sarde partite in Montenegro 

“Is cerbus” sono partiti ieri in pullman per Hercego-Novi, in Montenegro, dove dal 3 al 5 marzo al “Carnevale internazionale della mimosa”. Previste sfilate e la rappresentazione della caccia al cervo. La trasferta de “Is cerbus” arriva su invito dell’associazione culturale “Anderas” che opera a livello internazionale per la promozione del Carnevale nel mondo.

Ma a rappresentare la Sardegna in Montenegro non saranno soltanto “Is Cerbus”. Anche la maschera seuese S'Urtzu e sa Mamulada di Seui è in partenza per Herceg Novi che da oggl al 5 marzo festeggia l'approssimarsi della primavera con il Festival della Mimosa, la grande festa che dedica uno spazio anche al Carnevale e alle maschere tradizionali. Sergio Murgia, uno dei componenti dell'associazione, è entusiasta: «È un orgoglio rappresentare il nostro bellissimo paese e le sue tradizioni in un contesto internazionale». (r. s. - p. m. r.)

