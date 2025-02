Le “Maschere” di Orrù ad Arzachena  

Prende il via oggi (alle 10) la mostra “Maschere” del regista teatrale e artista visivo Giampietro Orrù alla Galleria espositiva delle Vigne Surrau di Arzachena, al chilometro 1 della strada provinciale Porto Cervo. Un’esposizione (voluta da Su Palatu Fotografia in collaborazione con Vigne Surrau) dedicata alle opere che Orrù ha realizzato sin dagli anni Ottanta per la blasonata compagnia teatrale Fueddu e Gestu.

I lavori

Da stamane (e sino al 6 aprile) si potranno ammirare una selezione di cinquanta maschere progettate e costruite per gli spettacoli proposti nello spazio dedicato di Villasor e nei differenti circuiti teatrali dell’isola. La produzione dei manufatti, spesso particolarmente originali nelle varie proposte, si concentra su elaborati teatrali e artistici in cui temi declinati e i materiali utilizzati (legno, carta, sughero, rami, stoffe) creano una sintesi tra esperienze di natura surreale e forme di espressione popolare. Scrive Giuseppina Cuccu nel testo di presentazione: «L’uso della maschera è parte integrante del teatro e Giampietro Orrù rende esplicito il gioco originario del teatro, un gioco globale che include, insieme alla parola e al gesto, lo spazio e gli oggetti: lo spazio, in quanto gestito in maniera funzionale al contatto di chi guarda e di chi agisce; i materiali e gli oggetti, a cominciare dai costumi, poiché assumono anch’essi valenze simboliche, sia in maniera autonoma sia in relazione agli altri elementi scenici».

Fotografie

Accanto alle maschere si può ammirare una raccolta di sessanta foto originali realizzate durante gli spettacoli dal regista e da importanti fotografi: Pablo Volta, Salvatore Ligios, Beniamino Pillittu, Giovanni Soletta, Augusto Medda, Nelly Dietzel, Simona Toncelli.

Catalogo

Nel corso dell’esposizione, visitabile dalle 10 alle 21, in data ancora da fissare verrà presentata al pubblico la prestigiosa pubblicazione – la n. 5 della collana d’arte contemporanea –, in grande formato e in edizione limitata, edita dalla Soter editrice, che contiene una selezione dei lavori in esposizione.

