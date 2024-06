Le maschere di Mamuthones e Issohadores a New York 

Le maschere tradizionali di Mamoiada sbarcheranno a New York, grazie alla sinergia fra l’artigiano locale Antonio Mele, il promotore del progetto Messagexxx, l'oristanese Andrea Mulas, e il Comune.

Ad annunciarlo nelle scorse ore, attraverso i suoi canali social, Mele che nella mattinata di ieri ha consegnato insieme al sindaco Luciano Barone le sue realizzazioni a Andrea Mulas, che tra due settimane sbarcherà negli Usa donandole al circolo dei sardi Shardana Usa.

Mulas, che sarà guidato alla scoperta della metropoli statunitense dal travel designer Nicola Marras, ideatore della pagina social “Un Sardo a New York”, intende promuovere la cultura sarda nel mondo, trovando negli emigrati sardi degli autentici ambasciatori.

«Alcuni mesi fa – racconta Mulas – ho scoperto la storia di Antonio, restando colpito dal suo esempio di vita e nella rinascita dopo un grave incidente, trovata realizzando le maschere dei Mamuthones e degli Issohadores. Non ho perso tempo, raccontandogli della mia iniziativa, trovando in lui grande disponibilità a creare della maschere per il nostro progetto».

E anche Mele, emozionato ribadisce: «Sono fiero di aver condiviso con Andrea e in collaborazione col nostro comune, un messaggio di sinergia con Mamoiada protagonista. Dedico questo progetto a mio padre Giuseppino, sostenitore della mia arte, scomparso qualche mese fa».

