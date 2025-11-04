Le maschere conquistano Casa Ofelia 

Una fila ininterrotta lungo via Parrocchia: Casa Ofelia ancora una volta è stata la porta d’ingresso per il mondo della fantasia. Si rinnova il successo della festa di Halloween organizzata dalla Pro Loco di Sestu. Migliaia i visitatori venerdì e sabato. «Siamo decisamente entusiasti, grazie a tutti quelli che hanno reso possibile tutto ciò: ai nostri volontari e figuranti, alla Polizia Locale e Barracelli che hanno chiuso la strada, al Comune, all’Avis che per l’occasione ha montato uno stand a tema davvero bello», commenta il presidente della Pro Loco Mario Ziulu. Tra le stanze della casa erano ricostruite le ambientazioni di film o serie tv a tema come Conjuring, Insidious e tanti altri, con più di 60 figuranti. Tra i visitatori persone giovani e meno giovani, molti con costumi a tema. «Una splendida esperienza che voglio continuare sempre, grazie anche al supporto di molti miei amici», commenta Anna Paola Mureddu, che ha curato molti dei costumi e scenografie.

