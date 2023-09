Le mantidi danzanti sfilano a Cagliari E da venerdì 6 ottobre tutti al Planetario 

Prende il via con l’anteprima di oggi l’edizione 2023 del Lucido Festival, in scena al Planetario de L’Unione Sarda di Cagliari da venerdì 6 a domenica 8 ottobre.

La giornata verrà caratterizzata da un insolito spettacolo itinerante: alle 17.30 le mantidi danzanti (composte dal corpo di ballo della compagnia) si muoveranno da piazza Yenne attraversando via Manno e via Garibaldi, diffondendo e promuovendo con lucida ironia le iniziative culturali di LucidoSottile. Le coreografie delle mantidi danzanti, saranno curate dal giovane Luca Massidda, con danzatrici e danzatori di grande talento come Michela Laconi, Valentina Puddu, Giulia Vacca, Simona Vacca, Alessia Meloni, Claudia Floris e Luca Cappai, già protagonisti nella scorsa edizione di CagliariTiAmo. Un'esperienza unica che trasformerà le strade cittadine in un palcoscenico a cielo aperto, con gli arrangiamenti musicali di Davide Sardo. La carovana danzante approderà a fine percorso in piazza Garibaldi, dove incontrerà Michela Sale Musio e Tiziana Troja, che accompagnate dal chitarrista Andrea Congia daranno vita a uno spettacolo estemporaneo.

“Servono uomini… Buoni” è invece il tema che accompagnerà le tre giornate del festival nella sala di piazza L’Unione Sarda con ingresso gratuito. Oltre dieci spettacoli nazionali e internazionali, alternati a incontri e dibattiti con personalità del mondo della cultura, della società e della scienza.

RIPRODUZIONE RISERVATA