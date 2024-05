Le Mans, subito duello in prova Martin-Bagnaia 

Alla prima chiamata a Le Mans, Pecco Bagnaia e Jorge Martin hanno risposto presente, al contrario del terzo protagonista annunciato, Marc Marquez. Nelle pre qualifiche in vista del Gp di Francia, il campione del mondo della Ducati ha «cominciato bene» come aveva auspicato, ottenendo il secondo tempo assoluto su una pista che finora non gli ha portato molta fortuna. Solo un decimo e mezzo lo ha diviso dallo scatenato spagnolo del team Pramac, che dopo aver messo tutti in fila in mattinata si è ripetuto nel turno pomeridiano e ha fatto segnare il nuovo record del circuito, 1'30"388. Una caduta a inizio sessione ha frenato la voglia di riscatto di Marquez, che ha dovuto usare un'altra moto, meno a punto, ed ha chiuso col tredicesimo crono, così domani dovrà cercare l'accesso alle qualifiche decisive passando per la Q1. Sempre una caduta ha deciso la sorte dell'altro pilota ufficiale Ducati, Enea Bastianini. Il romagnolo stava facendo segnare un tempo tra i migliori nel finale quando si è ritrovato a terra, finendo fuori dalla top 10.

Oggi libere alle 10.05, poi le qualifiche e, alle 14.55 la Sprint Race; domani alle 14 il Gp di Francia.

