Le Mans, la moto  tradisce Bagnaia Dominio di Martin 

Jorge Martin allunga, Pecco Bagnaia arranca. Il weekend del Gp di Francia si apre con questo primo, parziale, responso. Lo spagnolo della Ducati Pramac si è aggiudicato la pole position e la vittoria della gara Sprint che gli regalano altri punti in chiave mondiale. Il campione del mondo in carica, invece, ancora una volta va in bianco nella corsa breve: un problema tecnico lo costringe al ritiro al terzo giro. Eppure il torinese della Ducati ufficiale aveva lasciato ben sperare in mattinata grazie al secondo posto conquistato in griglia. Alla partenza della Sprint, però, subito si è capito che qualcosa non andava nell'assetto della sua moto: dopo un giro Bagnaia era già 13°. Al terzo giro è poi andato lungo in curva, probabilmente per un problema tecnico. Nulla da fare. Ha scaraventato a terra la moto e si è allontanato visibilmente arrabbiato.«La moto si comportava in maniera molto particolare. Qualcosa di strano. Non doveva succedere ma sono cose che possono capitare. Per la gara l'altra sarà pronta e saremo pronti a lottare», ha commentato Pecco. L'italiano della Ducati ufficiale ha partecipato alla Sprint con la seconda moto, in quanto era caduto in Q2 ed è stato costretto a sostituirla per i danni riportati.

Spazio libero, quindi, per Martin che, forte della pole position, è andato in fuga e si è aggiudicato la terza Sprint Race della stagione. Da quando è stata introdotta la gara corta del sabato, Matinator se ne è aggiudicate 6 su 12. Lo spagnolo, inoltre, è stato il primo pilota a Le Mans a scendere sotto il tempo di 1’30”. Prudente però Martin: «Innanzitutto sono felicissimo per la vittoria in Sprint. Il passo è stato eccezionale. Il mio obiettivo era andare in fuga dalla partenza. La gara sarà lunga e il meteo sarà imprevedibile. Intanto godiamoci questa vittoria».

Alle spalle dell'attuale leader della classifica piloti un sempre più convincente Marc Marquez. Il pluricampione catalano ha recuperato ben nove posizioni nel primo giro, passando dal 13° al quarto posto con una partenza strepitosa. Difficile che nel Gp possa ripeterla ma Marquez dimostra di essere più che competitivo. Il podio, tutto spagnolo, è stato completato da Maverick Viñales (Aprilia) che ha preceduto Enea Bastianini con la seconda Ducati ufficiale, ora secondo nella classifica piloti.

