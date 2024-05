Le mani della camorra sulla pizzeria cult 

NAPOLI. La camorra aveva messo le mani anche sulla notissima pizzeria “Dal presidente” di via dei Tribunali, meta turistica privilegiata. Il locale fu aperto dal pizzaiolo che, durante il G7 del 1994, consegnò una pizza “al portafoglio” all’allora presidente Usa Bill Clinton. L’uomo è morto e da tempo il ristorante è passato di mano: sull’attuale gestione ha acceso un faro la Finanza, che ieri ha arrestato cinque persone - tra loro un agente della Stradale di Avellino - ed eseguito un sequestro di beni mobili e immobili da 3,5 milioni di euro. Agli indagati viene contestato di avere aiutato il clan Contini, componente della cosiddetta Alleanza di Secondigliano, a riciclare denaro sporco. In particolare l’agente avrebbe versato circa 20mila euro a una società che produce e vende alimenti da forno per avviare un panificio, ieri sequestrato, e si sarebbe messo a disposizione per risolvere le questioni amministrative legate all’avvio dell’attività. Sono finiti in carcere i due gestori di fatto della pizzeria, la moglie di uno di loro (titolare della società) mentre l’agente e una commercialista sono ai domiciliari, invece, per il poliziotto e la professionista. Oltre alle dichiarazioni dei pentiti - tra cui anche il capo ultrà Gennaro De Tommaso, alias Genny ’a carogna, l’inchiesta è sostenuta da intercettazioni.

