Le major dell’editoria per il 2025 puntano sulle narrazioni isolane 

Le grandi casi editrici nazionali (le cosiddette major) puntano per il 2025 su tante novità fra cui spiccano, nuove voci e grandi ritorni della scena sarda, con la promessa di proporre storie moderne, senza perdere l’unicità dell’Isola. A tal proposito, a maggio arriverà il memoir di Patrizia Sardo Marras, “La moda non è un mestiere per cuori solitari” (Bompiani), una voce forte che trasporterà i lettori dalla Sardegna a Milano, andata e ritorno. Colpisce questa voce femminile piena di ironia capace di raccontare con eleganza e sentimento una grande storia italiana di moda, di ambizione, di arte e di amore.

Esordio

C’è grande curiosità per “La levatrice” (Nord), l’esordio di Bibbiana Cau, ostetrica originaria di Norbello in uscita a maggio. Ambientato in Sardegna nel 1917, il romanzo ha per protagonista Mallena, una levatrice che assiste nei parti le donne più povere del paese in cambio di piccoli doni, a fatica sufficienti per sostenere la sua famiglia. Con il ritorno dalla guerra del marito Jubanne, Mallena spera di ottenere un sussidio ma quando al suo posto viene assunta Angelica - un’ostetrica diplomata arrivata dal continente – e tra le due donne nasceranno tenzioni, incarnazione dello scontro tra culture diverse.

Cambio di passo

Due uscite segnano il passaggio dalla piccola alla grande editoria di due autori isolani. Giunti scommette forte su “Istella mea”, un romanzo che spazia da una Sardegna selvaggia e piena di fascino all’Argentina sterminata e malinconica degli emigrati e mette in scena uomini e donne dominati da passioni estreme, fra amori e odi che il tempo non spegne e non sa attenuare. L’autore, Ciriaco Offeddu – classe 1948, manager di multinazionali, editorialista di questo giornale – porta i lettori nella Nuoro dei primi anni ’60, dimostrando come alcuni incontri possano cambiare il corso d’una vita. «“Istella mea” – scrive il direttore editoriale Giunti, Antonio Franchini – è il romanzo di un amore più forte del tempo ma anche una scatola magica dentro cui si aprono infinite storie, panorami sorprendenti, nuove avventure. Un libro dentro cui cadere, come in un sogno». Il 14 gennaio, invece Nicola Muscas torna in libreria con Mondadori per celebrare un grande cuore sardo con “Un amore di contrabbando. Gigi Riva, una vita in rovesciata”. È la storia di Rombo di Tuono e dell’Hombre Vertical, un calciatore che era un’iradiddio, un uomo che non somigliava a nessuno. Tappa dopo tappa – tra Leggiuno e Milano, tra Cagliari e Torino, tra Carloforte e Roma – il protagonista Leonardo Carboni, giornalista e scrittore con l’anima in riserva, racconta Gigi Riva attraverso aneddoti e ricordi: «Questa – leggiamo nella quarta di copertina - è l’emozionante storia dei suoi tiri mancini e dei suoi no così ostinati, del suo dolore così profondo, così pieno di pudore, così scintillante di dignità».

Conferme

Dopo il successo de “La libreria dei gatti neri”, Piergiorgio Pulixi tornerà a marzo con un nuovo giallo cozy ovvero “Se i gatti potessero parlare” (Marsilio) e noi ritroveremo con piacere il libraio Marzio Montecristo, i suoi «investigatori del martedì» e, chiaramente, i due gatti neri alle prese con un altro delitto perfetto. Ma Pulixi conferma la sua capacità di spaziare sul mercato editoriale, pubblicando in primavera una storia young adult, un giallo per ragazzi ambientato in una scuola della Sardegna, intitolato “Tutte le ragazze mentono” (Rizzoli), «mescolando – afferma al telefono - le atmosfere alla Agatha Christie con quelle più contemporanee come Holly Jackson. E mi sono molto divertito scrivendolo». Infine, chiudiamo questa ricca panoramica dei narratori isolani in uscita con le major dell’editoria con Matteo Porru che il 28 gennaio sarà in libreria “Il volo sopra l’oceano”, seconda sua opera pubblicata da Garzanti.

