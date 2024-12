Le “Magdalene” e l’Irlanda dell’800 Cillian Murphy  ed Emily Watson sono due giganti 

Il fenomeno delle “case Magdalene”, gli istituti cattolici criticati per lo sfruttamento di ragazze orfane o ritenute peccaminose, trova ulteriore messa in luce nel film diretto da Tim Mielants “Piccole cose come queste”; regalandoci uno scambio a due di rara affilatura tra i giganti del set Cillian Murphy ed Emily Watson.

Nell’Irlanda del 1985, Bill Furlong è un uomo naturalmente buono e altruista, con un passato doloroso che ha plasmato il suo carattere. Lavorando come carbonaro in un deposito vicino a un convento di suore, nota il duro trattamento riservato alle giovani accolte nella struttura. Una vita semplice lo tiene radicato ai doveri di marito e padre, tutelandosi dal pericolo di perdere la tranquillità conquistata in anni di sacrifici. Ma dopo aver incontrato per caso una vittima scampata agli abusi, il rispetto dell’autorità farà attrito col senso di solidarietà nei confronti degli indifesi. Per immergersi appieno nelle vicende, la regia indugia sugli istanti e i luoghi della quotidianità, animando la scena di silenzi ingombranti e carichi di significato. I vari tasselli del racconto si collocano nelle giuste rientranze al momento opportuno, favorendo il contesto ideale per dar corpo e spessore alle performance dei protagonisti.

Da veri fuoriclasse, Murphy incarna la malinconia di paese e il coraggio di una persona semplice; la Watson mostra che tipo di violenza può celarsi dietro uno sguardo pacato e un sorriso abbozzato. Un film di denuncia che non si arma di plateali moralismi, e che in un sottile disvelamento esplicita le crudeltà di una condizione sociale ancora oggi citata a più riprese (g.s.).