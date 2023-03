Le maestre di Madau e le poesie di Liggi  

Gavoi

Domani, nella Sala Consiliare del Comune di Gavoi, si terrà alle 18 la presentazione del libro “Maestre dell’università sconosciuta” (Soter) scritto da Bastiana Madau. I temi del libro si intrecceranno con i canti del Coro Femminile Eufonìa diretto dal maestro Mauro Lisei. Dialogherà con l’autrice Maria Itria Cidu.

Nuoro

Sempre domani ma a Nuoro, alle 18, alla Picassarte Gallery in via IV Novembre 17 verrà presentata la raccolta di poesie “Segnali di fumo” di Mauro Liggi. Giunta alla terza ristampa “Segnali di fumo” racconta l’oggi e il sempre attraverso la trasposizione in versi e linguaggi della più ampia rosa di argomenti: da quelli socialmente rilevanti a quelli che ci tangono in quanto singoli.

