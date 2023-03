Le madri “orfane” e quelle rinchiuse 

Dolori che si incontrano dentro il carcere di Bancali. Sono quelli delle madri “orfane” dei propri figli, scomparsi per sempre, e delle donne le cui creature sono vive ma oltre le mura di una prigione, comunque irraggiungibili. A riunire, nella cappella della sezione femminile, le 4 mamme dell’associazione Riccardo Simula e le 22 detenute del penitenziario sassarese è stata l’occasione dell’8 marzo e i buoni uffici della direttrice della struttura Carmen Forino. «Abbiamo avuto un confronto alla pari sulla sofferenza, - dichiara Brunella Seghenzi, presidente dell’associazione intitolata a suo figlio – e le lacrime sono scappate a tutte». Le ospiti, accompagnate dall’ex garante dei detenuti Antonello Unida, hanno portato doni come saponette e creme ma soprattutto un messaggio inequivocabile. «Quello della speranza di rivedere i propri bambini. Con la differenza che noi ci auguriamo di incontrarli nell’aldilà, loro invece potranno abbracciarli in questa vita». Secondo però i tempi della giustizia, diaframma al momento invalicabile e aggravato, in certi casi, dall’appartenere a un altro continente.

«Una donna ha raccontato quanto fosse lontana la sua famiglia e, piangendo, chiedeva scusa per quanto aveva fatto». Una colpa però sospesa e non dichiarata nel confronto tra madri. «Non era affar nostro, loro volevano solo essere ascoltate. A noi interessava dire di coltivare il semino buono dentro di loro». Quello in particolare della propria prole che “manca sempre”, riferisce Onida, «e a cui pensano quando si propongono di risalire dal fondo che hanno toccato». Alla fine un saluto collettivo commosso, un semplice sfiorarsi le mani e il sussurro di alcune detenute alle madri dei figli deceduti: “Fatevi forza”.

