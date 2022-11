Le luminarie sfidano il caro-bollette 

Luci ovunque, nelle vie del paese e nella facciata della chiesa. Se in tanti Comuni dell’Isola ancora le luminarie natalizie sono un’incognita a causa dell’aumento dell’energia, a Nurachi invece sembra che il caro bollette sia stato sconfitto dalla voglia del Natale. Dal 10 novembre, quindi anche in anticipo rispetto agli anni scorsi, quasi tutto il paese è addobbato a festa. Una decisione del Comune, guidato dal sindaco Renzo Ponti, non senza qualche polemica.

Pro e contro

«Non va bene – ha detto Alessio Mura, gestore del bar Mundo Loco –. Non è il periodo adatto per prendere decisioni simili. Non dico che bisogna rinunciare allo spirito natalizio ma gli operatori del Centro commerciale naturale avevano chiesto di accendere le luminarie dall’otto dicembre in poi, non un mese prima. Evidentemente il Comune ha voluto agire diversamente». Corina Cossa, titolare del bar Tiacos aggiunge: «Io so che le luci dovevano essere accese a dicembre inoltrato e che c’è stata un’incomprensione con i tecnici che si sono occupati dell’accensione - ha detto - Mi è stato riferito anche che a giorni verranno comunque spente proprio per evitare consumi inutili». Il realtà però non sarà così.

La replica

II sindaco Renzo Ponti rimanda indietro tutte le accuse e spiega il suo punto di vista: «È vero, mi è stato chiesto di accendere le luci l’otto dicembre, ma secondo me era inutile fare tornare i tecnici che hanno installato le luminarie a inizio novembre. Richiamarli una seconda volta solo per l’accensione. Io adoro il Natale, e vedere il paese che amministro già illuminato è veramente bello. L’atmosfera che si respira fa bene». Renzo Ponti tiene a precisare che i cittadini non sborseranno nemmeno un euro: «Sia l’installazione delle luci che i consumi vengono pagati dal Centro commerciale naturale grazie a un contributo della Regione. Ecco perché non capisco queste polemiche».