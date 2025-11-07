Le luminarie saranno accese da venerdì 21 

La città inizia a vestirsi a festa con l’installazione delle luci di Natale nelle vie principali, in vista dell’accensione che - salvo cambiamenti dell’ultimo momento - dovrebbe essere il 21 novembre. I tecnici dell’impresa incaricata dal Comune stanno posizionando le prime luminarie, da via Marconi a via Fiume, sino agli ingressi di Quartu. Strade addobbate e installazioni luminose saranno più o meno quelle dello scorso anno, in centro ma non solo: ieri mattina la ditta ha iniziato a sistemare le cascate di luci nelle palme della rotonda alla fine del ponte del Lungosaline, fra viale Colombo e viale Poetto, e nei prossimi giorni nella rotatoria fra viale Marconi e viale Colombo è atteso l’arrivo del mega Panda di Natale che ogni anno divide l’opinione dei quartesi e dei passanti. Atteso anche il cartellone di spettacoli e manifestazioni culturali per il periodo di Natale, Capodanno e sino all’Epifania, finanziato dal Comune e organizzato con le associazioni locali. (f. l.)

