VaiOnline
In centro
08 novembre 2025 alle 00:31

Le luminarie saranno accese da venerdì 21 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

La città inizia a vestirsi a festa con l’installazione delle luci di Natale nelle vie principali, in vista dell’accensione che - salvo cambiamenti dell’ultimo momento - dovrebbe essere il 21 novembre. I tecnici dell’impresa incaricata dal Comune stanno posizionando le prime luminarie, da via Marconi a via Fiume, sino agli ingressi di Quartu. Strade addobbate e installazioni luminose saranno più o meno quelle dello scorso anno, in centro ma non solo: ieri mattina la ditta ha iniziato a sistemare le cascate di luci nelle palme della rotonda alla fine del ponte del Lungosaline, fra viale Colombo e viale Poetto, e nei prossimi giorni nella rotatoria fra viale Marconi e viale Colombo è atteso l’arrivo del mega Panda di Natale che ogni anno divide l’opinione dei quartesi e dei passanti. Atteso anche il cartellone di spettacoli e manifestazioni culturali per il periodo di Natale, Capodanno e sino all’Epifania, finanziato dal Comune e organizzato con le associazioni locali. (f. l.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Cronaca

Colpi ai portavalori, finisce a San Teodoro la fuga di Puligheddu

Il ricercato si è consegnato agli agenti della Squadra mobile 
Fabio Ledda
La storia

Cristina Berardi, il calvario da rapita raccontato in versi

L’alfabetiere della sofferenza descritto dalla ex maestra a Urzulei 
Federica Melis
Corte d’appello

Decadenza, udienza rinviata e polemiche

I legali di Todde: «Fercia non può partecipare». La replica: «Resto, ho servito la Repubblica» 
Francesco Pinna
La penalista cagliaritana interviene su Videolina

«Troppi pregiudizi nelle indagini sul mostro di Firenze»

L’avvocata Rita Dedola difese Vinci La serie tv e i riflettori sulla pista sarda 
Nicola Scano
La polemica

Cgil in piazza il 12 dicembre contro la manovra

Landini: «Prelevare l’1% ai più ricchi». Ironia di Meloni e Salvini: sempre di venerdì 
Monza

Calci e pugni alla modella, nessuno la aiuta

La donna si è difesa da sola. L’aggressore sarà rimpatriato:aveva già un foglio di via 
Medio Oriente

«La pace a Gaza è un impegno dell’Italia»

Il leader palestinese Abu Mazen da Mattarella e Meloni in due diversi incontri 