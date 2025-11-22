Le luminarie annunciano il Natale 

Per entrare nel periodo delle festività natalizie manca ancora più di un mese, ma al centro di Tortolì i preparativi sono già in corso, tanto che sono state installate le prime luminarie e gli addobbi ad abbellire le strade dello shopping. Le operazioni di montaggio, curate da un’impresa specializzata su iniziativa dell’amministrazione comunale, sono cominciate lunedì scorso in via Umberto, sono proseguite nel Corso, in via Monsignor Virgilio e ad Arbatax.

La novità sono le luci anche in piazza Porto Frailis. «Per Sant’Andrea sarà tutto concluso», dice il sindaco, Marcello Ladu. Le operazioni di installazione saranno concluse entro il 30 novembre, giorno in cui la comunità celebra il suo patrono. «Un tempo il montaggio delle luci - aggiunge il primo cittadino, rivendicando tempismo e qualità - veniva ultimato alla vigilia di Natale, con l’installazione di luminarie vecchie e in parte fulminate». La spesa per le luminarie è stimata sui 30mila euro. (ro. se.)

