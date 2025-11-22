VaiOnline
Tortolì
23 novembre 2025 alle 00:39

Le luminarie annunciano il Natale 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Per entrare nel periodo delle festività natalizie manca ancora più di un mese, ma al centro di Tortolì i preparativi sono già in corso, tanto che sono state installate le prime luminarie e gli addobbi ad abbellire le strade dello shopping. Le operazioni di montaggio, curate da un’impresa specializzata su iniziativa dell’amministrazione comunale, sono cominciate lunedì scorso in via Umberto, sono proseguite nel Corso, in via Monsignor Virgilio e ad Arbatax.

La novità sono le luci anche in piazza Porto Frailis. «Per Sant’Andrea sarà tutto concluso», dice il sindaco, Marcello Ladu. Le operazioni di installazione saranno concluse entro il 30 novembre, giorno in cui la comunità celebra il suo patrono. «Un tempo il montaggio delle luci - aggiunge il primo cittadino, rivendicando tempismo e qualità - veniva ultimato alla vigilia di Natale, con l’installazione di luminarie vecchie e in parte fulminate». La spesa per le luminarie è stimata sui 30mila euro. (ro. se.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il grande gelo

Dalla Barbagia al Montiferru, centro dell’Isola preso d’assalto nonostante disagi e blackout

Da Fonni a Desulo tanti visitatori per ammirare le cime imbiancate dall’abbondante nevicata di ieri mattina 
(Gianfranco Locci, Paola Mura Ruggiu, Giorgio Onano, Joseph Pintus)
1934-2025

«Milano ti ama» La città in lacrime

Mahmood: «Grazie per il tuo tempo» Le rose di Renato Zero e Mario Lavezzi 
Le vacanze.

Bottarga e vernaccia nelle lunghe estati in Sardegna

Ilenia Giagnoni Sara Pinna
L’iniziativa

«Emergenza diabete, la burocrazia rallenta la cura dei pazienti»

L’accesso ai farmaci innovativi avviene in ritardo rispetto alla media 
Energia

«Decreto aree idonee, ci opporremo»

Todde contro il Governo: è un atto di forza che calpesta l’Autonomia speciale 
(ro. mu.)
Il caso

«Canzone orribile, chiedo scusa a tutta Carbonia»

Si autodenuncia l’autore del brano: insulti e calunnie contro mezza città 
Stefania Piredda
l’intervista

«Lo stadio? Cagliari metti l’abito buono»

Carlo Alberto Melis