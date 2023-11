Le luminarie accendono lo shopping 

La città si veste di luci. Da ieri sera stelle e ghirlande colorate illuminano le vie dello shopping, gli ingressi, le piazze. Il Comune ha deciso di giocare in anticipo, per regalare ai quartesi l’atmosfera natalizia e per accompagnarli negli acquisti, dando un segnale preciso e accendendo le luminarie nel giorno del black friday.

Gli operai della ditta Engie che si occupa della gestione degli impianti di illuminazione in tutta la città, già nelle scorse settimane avevano iniziato il montaggio poi completato nei giorni scorsi. E a rallegrare adulti e bambini ci sono anche un grosso panda nella rotatoria tra viale Colombo e via Marconi, un fenicottero e un delfino nella rotatoria della Bussola e un pacco regalo dove ci si potrà sbizzarrire con i selfie in piazza XXVIII Aprile. Le luci sono rigorosamente tutte a led, ad alto risparmio energetico.

I commercianti

Entusiasti i commercianti che sperano nel Natale per dare un calcio alla crisi e perché no, invogliare a risollevare le serrande chiuse da tempo nelle vie dello shopping. «Vado pazza per il Natale» dice Ludovica Marogna dell’omonima profumeria in via Marconi, «e per questo prima la città splende di luminarie, più sono felice. Mi aspetto sempre il meglio ma purtroppo vedo un po' di sfiducia attorno e la chiusura del negozio di calzature qui vicino, non ha aiutato». Tra l’altro resta ferma al palo anche la costituzione del consorzio qui in via Marconi, «avevamo tanto entusiasmo ma poi molti hanno perso interesse». Poco distante Marcella Bonifacio della cartoleria Gulp aggiunge, «è molto bello che abbiano acceso le luminarie già da adesso, per far respirare l’aria natalizia. Speriamo di lavorare bene, prima delle feste c’è sempre un bel movimento».

Le speranze

Anche in via Porcu si aspetta il Natale per cercare di scrollarsi di dosso un periodo buio che ha visto la chiusura negli ultimi anni di tanti negozi. «Anticipare l’accensione delle luminarie porta sicuramente un beneficio sia dal punto di vista visivo che dell’umore» sostiene Filippo Simbula di Vanità By Oscar, «serve a dare un senso di positività. Questa è una città che sta cambiando e migliorando. Inoltre anche come Consorzio siamo pronti ad organizzare una serie di iniziative». Il centro commerciale naturale di via Porcu è infatti pronto a mettere in campo un ricco calendario tra concerti, artisti di strada e tanto altro. «Complimenti all’amministrazione che ha già acceso le luminarie» dice Mary Porta de L’Elfo, «ci aspettiamo un Buon Natale ricco di cose belle e di tanta gente per la strada».

Facce ottimiste anche in via Vittorio Emanuele: «La città finalmente rivive» dice Franco Ziri di Caria abbigliamento. «Siamo qui da 73 e anni e i clienti non ci hanno mai abbandonato». In viale Colombo Marina Cuccu dell’omonima profumeria sottolinea che «Natale è sempre un punto interrogativo. Ci siamo dati da fare per organizzare e attirare le persone, speriamo di lavorare bene».

