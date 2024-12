Le luminarie accendono le polemiche sui social 

Infuria come da tradizione a Monserrato – sui social e per le strade – la polemica sulle luminarie natalizie “al risparmio”.

Le luci quest’anno sono state accese in via Caracalla-Porto Botte, piazza Maria Vergine (dove c'è il palazzo del Comune), una parte di via Giuseppe Zuddas e una piccola parte in via del Redentore. Addobbata anche qualche rotatoria. Ma molti cittadini le hanno bocciate. «Non capisco il senso di non mettere le luminarie in tutta una strada ma solo in una parte», dice Salvatore Mancosu, residente in via del Redentore, «si sono dimenticati il tratto che va dalla chiesa di Sant'Ambrogio fino a poco prima di piazza Maria Vergine». Per Luciano Ancis, «è incomprensibile che in via Riu Mortu non si sia pensato di mettere le luci natalizie, eppure si tratta di una strada percorsa da tantissimi automobilisti, molti dei quali provenienti dal resto dell’hinterland».

E non piacciono neanche quelle installate in via Zuddas, «non hanno nulla che richiami al Natale», sentenzia Mariolina Vacca, una residente, così come quelle attorno agli alberi tra via Caracalla e via Porto Botte, «sono scarne», commenta Danilo Ambu.

