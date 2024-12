Le luminarie accendono il Natale 

Lo stupore è negli occhi dei bambini. «Mamma guarda che grande! E poi come brilla». Grida Marco davanti al panda gigante, che anche quest’anno ha preso il suo posto nel bel mezzo della rotatoria, all’incrocio tra viale Colombo e via Marconi. E il pupazzo è in buona compagnia, con la balena di nove metri sistemata davanti alla Bussola e con il Babbo Natale in calesse nella piazzetta Degli Aranci.

Accese le luminarie

Sono i pezzi forti di una città che si veste di luci. Da venerdì nelle vie dello shopping, negli ingressi della città, nelle piazze e davanti alle chiese sono state accese le luminarie che accompagneranno lo shopping natalizio nelle vie del centro e della periferia. Stelle e ghirlande colorate, tutte con luci a led ad alto risparmio energetico, sono state montate dalla ditta Engie già nelle scorse settimane, in modo da non interferire con il traffico di questo periodo.

«Tutto molto bello», commenta una residente Rita Congiu, «ci voleva un’atmosfera di festa in questo periodo così buio, soprattutto per i bambini». E manco a dirlo: il Panda e le altre installazioni sono già diventate la meta preferita dei selfie dei quartesi.

Il calendario

Con l’accensione delle luminarie, nelle vie dello shopping hanno preso il via le iniziative natalizie. A cominciare è stato il centro commerciale La via del mare di viale Colombo, che ieri ha festeggiato un compleanno in ritardo, rinviato il mese scorso per il maltempo, con degustazioni, artisti, sport e tanto altro. Si chiama “Christmas is Coming 2024” la rassegna che andrà avanti fino al 24 dicembre con la collaborazione delle associazioni e una serie di appuntamenti ancora il 7 e 8, 14, 15, 22, 23 e 24. Tra questi i mercatini solidali, esibizioni artistiche, laboratori creativi per i bambini e Babbo Natale con gli elfi.

Quattro appuntamenti per il centro commerciale naturale di via Porcu dove gli operatori hanno puntato soprattutto sull’abbellimento della strada con alberelli luminosi: si parte sabato 7 e domenica 8 con gli artisti di strada. Poi sabato 14 il Circo a quattro ruote e la Magoro Marching band e una caccia al tesoro. Ancora artisti di strada domenica 15. Sarà presente tutti i giorni la casetta di Babbo Natale. Dopo nove anni, restano invece spente le luci a Casa Olla che ha chiuso le porte il mese scorso.

La novità

E sabato 7 toccherà a “Luci e suoni di Natale” del nuovo CCN di Quartello “Quart.hello”. In via Monaco dalle 10 appuntamento con animazione su strada per tutta la giornata accompagnati da mascotte e gadget natalizi, e poi la carovana dello zampognaro.

Dalle 18 teatro di strada multimediale. E ancora per tutto il giorno mercatini di hobbisti, canti, e l’albero della pace sotto cui lasciare giochi per i bambini meno fortunati. Nuova iniziativa poi il 21 dicembre sempre con animazione e poi la scuola di pattinaggio artistico e il concerto degli allievi della scuola di via Turati.

