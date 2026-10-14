Le lumache d’oro sono quelle al sugo di Pani e Casu 

È il ristorante Pani e Casu di Quartu Sant’Elena, guidato dallo chef Efisio Mameli, il vincitore della 32ª edizione della kermesse gastronomica “La Lumaca d’Oro”, uno degli appuntamenti più attesi della Sagra della lumaca di Gesico.

A conquistare la giuria è stato un piatto della tradizione, legato ai sapori della cucina contadina: le lumache al sugo di campagna. Per Mameli, che in passato aveva già conquistato il prestigioso riconoscimento, si tratta di un nuovo successo in una competizione che celebra la lumaca come protagonista della gastronomia isolana. A presiedere la giuria è stato il giornalista Raimondo Mandis, presidente di Slow Food. Sul secondo gradino del podio il ristorante My Dream di Mandas, con lo chef Nicola Matta e la cuoca Virginia Massessi che hanno proposto le lumache in salsa di rape rosse con cipolle caramellate, particolarmente apprezzate dal pubblico in sala. Terzo posto per l’agriturismo Le Vigne Ducali di Mandas, con la chef Cristina Ennas e le sue lumache con fregola e zucca. Fuori concorso, ma particolarmente attesa, la proposta della Pro loco di Gesico, affidata al “cuoco contadino” Matteo Sechi. Il piatto presentato, le lumache alla gesichesa con pane grattugiato, rappresenta una delle espressioni più autentiche della cucina locale perché profondamente legata alla memoria gastronomica del paese. (sev. sir.)

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