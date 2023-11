«Le low cost rispettino i diritti delle isole» 

«Salutiamo positivamente l’iniziativa dell’Antitrust ma intanto, per andare incontro oggi alle popolazioni delle isole, cosa fa Salvini?», attacca in una nota Francesca Ghirra, capogruppo di Alleanza verdi e sinistra nella commissione Trasporti della Camera. I trasporti aerei rimangono un terreno di scontro politico: «Non risultano iniziative del Governo - aggiunge Ghirra - contro questa assurda situazione di tariffe fuori controllo e malfunzionamento del trasporto aereo lungo queste rotte». La replica è affidata al presidente della commissione trasporti della Camera Salvatore Deidda (FdI): «Il Governo Meloni sta riconoscendo i fondi al capitolo di bilancio sull’insularità. L’impegno è massimo e l’indagine dell’antitrust dimostra che così non può andare avanti. Il dialogo con le compagnie aeree ma anche con le associazioni che le rappresenta è continuo e collaborativo ma serve che comprendano come il trasporto per le Isole, anche alla luce del riconoscimento in Costituzione dell’insularitá, non può essere calcolato come altre tratte che hanno il treno o il bus come alternativa».

Proprio ieri il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha rivendicato di aver «fornito all’Antitrust gli strumenti per agire e l’indagine avviata è la dimostrazione che il nostro decreto legge, le norme in esso contenute, stanno funzionando».E per la ministra del Turismo, Daniela Santanchè, il governo «ha agito a tutela dei cittadini».

