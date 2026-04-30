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01 maggio 2026 alle 00:21

Le loggette comunali ospiteranno l’esposizione sull’Accabadora 

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Il Comune accoglie la proposta del Gruppo archeologico Cugui e apre alla valorizzazione delle loggette comunali di piazza Immacolata. Con una recente deliberazione, la Giunta ha dato il via libera all’associazione per la concessione dei piccoli locali storici, nel cuore del centro abitato. Il progetto prevede l’allestimento di un ambiente espositivo dedicato alla figura dell’Accabadora, tema di forte rilevanza nella tradizione antropologica e storica nella cittadina del Linas.

«L’iniziativa – dice il sindaco, Paolo Salis - vuole creare un percorso culturale attraverso reperti e testimonianze, contribuendo alla riscoperta e alla diffusione di un patrimonio identitario di grande interesse. Inoltre ha riconosciuto l’opportunità di restituire funzione e vitalità a locali comunali attualmente sottoutilizzati. Tuttavia, considerata la vetustà degli spazi, eventuali interventi di adeguamento saranno a carico dell’associazione archeologica, futuri gestori del servizio pubblico».

Spetta al responsabile del servizio Patrimonio e Demanio il compito di verificare le opere necessarie, i tempi e modalità della concessione. Un passo concreto verso la valorizzazione culturale del territorio.

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