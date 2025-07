Le liti a Sinistra minano il Campo 

L’assemblea di Sinistra Futura, convocata ieri a Nuoro, si è conclusa senza un accordo sul nome per l’assessore spettante al partito nella nuova giunta Fenu. Al centro del confronto il nome di Gianni Cossu, indicato dal partito ma osteggiato dal consigliere eletto Angelo Coda, ieri assente nonostante l’invito formale del segretario Domenico Cabula. Una frattura che rischia di lasciare SF fuori dal governo e minare la tenuta del “campo largo” che ha portato alla vittoria del centrosinistra a Nuoro. Mentre Cossu si dice pronto ad un passo indietro.

Scelta trasparente

Il messaggio politico dell’assemblea è chiaro: la scelta su Cossu è stata collegiale, trasparente, condivisa. Il segretario regionale Luca Pizzuto ha difeso la linea: «Non ci sono parole da aggiungere. È evidente cosa ci ha portati a questo stallo. Sinistra Futura non è un comitato elettorale». Ha ricordato lo stile della militanza: «La nostra abitudine è fare politica nel territorio, attivare comitati di quartiere, non cercare incarichi». Il segretario provinciale Domenico Cabula ha ricostruito le tappe che hanno portato alla designazione di Cossu: «Abbiamo deciso di scegliere tra i candidati. Scelta condivisa e notificata anche a Coda. Se avesse accettato, sarebbe stato lui l’assessore. Ha detto no. Quando ha capito che il nome scelto era Cossu, si è opposto». Cabula è stato netto: «Il sindaco oggi ci ha chiesto una soluzione, e noi l’abbiamo data. Non accettiamo ricatti. Se la scelta non sarà rispettata, ne prenderemo atto, la porta è aperta».

Pronto a farmi da parte

Tra emozione e amarezza, Gianni Cossu ha raccontato il suo punto di vista con franchezza: «In questi dieci giorni sono invecchiato. Doveva essere il sogno di una notte di mezza estate, è diventato un incubo. Coda non sarebbe stato eletto senza i voti di tutti». Ora però ammette «Sono qui solo per il bene collettivo, non per una poltrona. Se serve una figura di garanzia, come Cabula o altri, accetto. Fate come se non ci fossi».

Dalla base: «Cossu resti».

La base del partito si è espressa a favore della linea della segreteria. Amedeo Spagnuolo ha criticato chi agisce “nell’ombra”: «Non sono d’accordo con il passo indietro. C’è una figura che lavora nell’oscurità e tiene in ostaggio la politica di Nuoro da anni». Più duro Tore Daga, compagno di Irene Melis (eletta nella lista Pd-Riformisti) «Mi sento offeso dal passo indietro di Cossu che può portare valore a una giunta mediocre. La mia compagna è stata vittima di un meccanismo simile, frutto di un parassitismo politico che deve finire. Il mandante c’è, ed è a Cagliari. Basta dinamiche tossiche». Nella la possibilità di una mediazione e una rosa di nomi da presentare al sindaco, che potrebbe includere lo stesso Cabula o Fausta Moroni intervenuta chiedendo che «Nuoro sia la prossima sede del Sardegna Pride, e città contro l’omotransfobia». Il nodo politico di Sinistra Futura è evidente. La palla passa a Fenu, chiamato a decidere se accogliere la proposta del partito o mediare.

