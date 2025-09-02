Le liste sono due, Murru guida i ribelli 

Una lista in difesa dei piccoli comuni, contro il listone trasversale messo in piedi da sindaci e partiti. Sarà Giampietro Murru, sindaco di Ilbono, a guidare la seconda lista in campo per l’elezione del presidente della Provincia. Ieri un vorticoso circolo di contatti e incontri ha dato i risultati sperati. Con lui Ivan Mameli, sindaco di Bari Sardo e consiglieri e sindaci cui non convince affatto l’accordo tra Tortolì (depositario del maggior peso elettorale), Alessio Seoni (presidente in pectore), e i sindaci del Pd per una lista unitaria. «Piena di contraddizioni e paradossi – scrive Ivan Mameli – Prendiamo le nomine dei componenti del Cda del Consorzio industriale. Il presidente della Provincia prenderà in considerazione gli interessi del’Ogliastra oppure dovrà sottostare a una situazione di ricatto elettorale?». Il voto ponderato privilegia Tortolì, con il 20,3 per cento del potere di voto. «Il sistema elettorale taglia fuori i piccoli comuni, privandoli di ogni potere», spiega Mameli. Giampietro Murru non ha mai creduto a una lista unitaria: «Dal primo momento lavoriamo a una lista politica per il bene dei cittadini ogliastrini». I consiglieri in quota Pd nel prossimo consiglio provinciale dovrebbero essere Sergio Lorrai o un suo delegato, Lodovico Piras e Carlo Lai. «Lavoriamo per rappresentare le esigenze territoriali in un discorso scevro da condizionamenti politici – spiega Lai – non possiamo perdere questa opportunità». In piena sintonia con quanto dichiarato dal segretario Ivan Puddu. Tuttavia è molto difficile pensare che i partiti e i referenti in Regione non abbiano avuto nessun ruolo nelle trattative. (si. l.)

