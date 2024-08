Le lezioni sold out del guru dello yoga: «Via la negatività» 

Casacca arancione, pantaloni in tinta e microfono ad archetto come i migliori pr. Se non fosse per la fama che lo precede, l'uomo capace di portare anche cinquecento persone dentro un parco (di Terramaini) e di catturare persino l'attenzione di un piccolo gatto nero per un'ora, sembrerebbe uno di quei politici abili con la parola a tal punto da convincerti di un'imminente riduzione delle tasse. Ma in realtà non ci sono comizi e non arrivano neppure promesse dal palco fatto d'erba che - Autan a parte - profuma di serenità. «Inspiro aria colorata dalle narici, la porto giù e spingo fuori la negatività dal mio corpo. Fatelo per qualche minuto»: ha lo sguardo serafico e la voce rassicurante Amadio Bianchi, 81 anni e un curriculum che lo piazza tra i massimi esperti di yoga e medicina ayurvedica di mezzo mondo, che nello spazio verde di Pirri fa il pienone ancora una volta.

Leucemia e disciplina

Il semidio nato al confine tra Valtellina e Svizzera, e finito a Milano e poi a Pavia, con al centro incursioni in ogni angolo del pianeta, da vent'anni è ospite fisso della Sardegna e del capoluogo, dove forma i futuri insegnanti della disciplina orientale che per lui ha pochi segreti. La racconta nei libri, durante gli incontri tra i big del settore in cui è quasi sempre relatore fisso, e la porta a spasso per le città dove ad accoglierlo trova sempre un esercito di seguaci che lo guardano come fosse arrivato dal cielo e attendono i suoi insegnamenti elargiti con ammirevole modestia.

E allora ci sta pure che quando gli chiedi se si senta un guru risponda quasi imbarazzato che, nel caso, dovrebbero dirlo gli altri. Invece racconta della sospetta leucemia scoperta a 23 anni e mezzo e delle cure di un luminare che non ha risolto il problema. Poi dice che un libro - di un maestro di yoga - lo ha salvato. «Per tre anni e mezzo ho praticato la disciplina con rigore, sino a quando le analisi del sangue sono diventate perfette». Ma a domanda diretta risponde che non è contrario alla medicina tradizionale. Fatto sta che da allora ha lasciato la sua professione originaria - la pittura - ed è diventato una sorta di santone.

I seguaci

Certo è che per l'ultimo appuntamento estivo cagliaritano, nel polmone di Pirri dove puoi trovare una nutria gigante a mezzo metro e gatti ovunque ti volti, venti minuti prima delle 19 sembra di assistere alla processione dei credenti al tempio sacro (che non c'è). Con uomini, donne, anziani e giovani armati di tappetini e in tenuta sportiva che si recano silenziosi nel luogo dell'incontro: un pezzo di prato. «La separazione è una cosa teorica», dice mentre attende i ritardatari e si muove leggero nonostante gli oltre seicento occhi incollati che non lo perdono neppure un secondo. Assicura che tutto ciò che insegnerà prima lo ha sperimentato su se stesso, spiega che l'etica è una persona corretta dentro e anche come schermarsi dall'energia negativa. «Mio nonno faceva il maestro e aveva due figli, uno si chiamava Amadio e morì di tifo, in suo ricordo porto il suo nome», racconta prima di iniziare la lezione.

Silenzio ed energia

Passa tra la distesa di tappetini dove a un certo punto i trecento fedeli presenti sono distesi con gli occhi chiusi e cercano di depurare il sistema nervoso. «Spingo il colore su e giù, è un esercizio che potete fare quando vi sentite carichi di negatività», suggerisce. «Adesso si tratta di costruire una sorta di schermo di protezione. Concentratevi su un punto a dieci centimetri dai piedi, inspirate e immaginate una forma di mezzo uovo». E tre quarti d'ora dopo il gatto nero ancora ascolta e arriva il tramonto che rende tutto più suggestivo. Così alla fine anche i più scettici arrivati per caso provano a immaginare il mezzo uovo. Che di negatività ne trovi ovunque, e magari funziona davvero.

RIPRODUZIONE RISERVATA