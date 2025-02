Le letterine ai bimbi ricoverati: «Mi chiamo Edo, ti sono vicino» 

«Mi chiamo Edoardo, ma tutti mi chiamano Edo. Non so perché sei ricoverato, ma ti sono vicino».Il cuore grande dei bambini della scuola primaria di via Mar Ligure è nelle letterine che nei giorni scorsi, in occasione di un laboratorio organizzato in biblioteca, hanno scritto ai bimbi ricoverati nel reparto di pediatria dell’ospedale Brotzu a Cagliari.

Poche righe per farsi conoscere, per fare amicizia e per far sentire meno soli, chi a casa non può ancora tornare e deve stare in ospedale a curarsi. «Spero che tu possa uscire presto dall’ospedale», continua Edoardo, «per andare a giocare con i tuoi amici. Io non ti conosco ma magari un giorno ci conosceremo. Ti mando un abbraccio tanto forte».E poi c’è Alessandro che tiene a precisare prima di tutto che «sono alto, magro e bello. Mi dispiace sapere che sei ricoverato e vorrei sapere quando potrai tornare a casa. Ma ti diverti in ospedale? Ci sono tanti bambini? Che tipo di malattia hai? Io faccio basket e mi piacciono tanto gli spaghetti alla carbonara».I laboratori avevano fatto seguito alla presentazione del libro “Ti scrivo dal mio letto”, che affronta con delicatezza il tema delle malattie oncoematologiche pediatriche.

«Io mi chiamo Elisa e ho gli occhi marroni e i capelli castani» scrive un’altra bimba, «ma tu quanti anni hai? Come ti chiami?». E poi tante domande sulla malattia: «Ma fai la chemioterapia? Ti fa male? Ci sono molto bambini da te? Nella mia classe siamo 19». Le lettere sono state recapitate ai piccoli ricoverati.

