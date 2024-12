Le lettere di Gennaro, morto suicida: «Bullizzato perché gay» 

Napoli. «Mio figlio si è ucciso a causa del mobbing, per le pressioni che subiva sul lavoro perché era gay». Chiede di sapere la verità e vuole giustizia Armando Giordano, padre di Gennaro Giordano, il 39enne lanciatosi nel vuoto dall’appartamento dove abitava a Napoli esattamente un anno fa. «Malgrado sia passato tutto questo tempo, e nonostante ci sia una indagine ancora in corso, noi, mia moglie e i miei figli, ancora non sappiamo se ci siano delle responsabilità per quello che è accaduto». Gennaro ha lasciato alcune lettere in cui alle parole d’amore rivolte ai parenti e agli amici, affianca le raccomandazioni per i suoi due amatissimi cani ma anche, e soprattutto, precise accuse nei confronti di chi individua come i responsabili del suo dolore. La Procura di Torre Annunziata ha aperto un fascicolo per istigazione a suicidio. Nelle missive scritte prima di lanciarsi nel vuoto dall’abitazione dove viveva, adiacente a quella della sua famiglia, intorno alle 20 del 2 dicembre 2023, Gennaro Giordano ha scritto di suo pugno i nomi di coloro che, è sottolineato, gli hanno reso la vita a tal punto impossibile da renderla insopportabile.

«Con il nuovo capo, la situazione non è cambiata», si legge in una delle lettere, «anzi, lui perseguita tutto ciò che non rientra nel suo bigottismo, per lui donne e omosessuali sono esseri inferiori, mi sento prigioniero in questa vita...». E ancora, «non voglio che vi rattristiate, adesso starò bene... sarò vicino a tutti quelli che mi sono stati di sostegno... non datevi colpe, sono io, entrato in un loop depressivo da cui non so uscirne, fatela pagare a...». Dolore, quindi, pressioni e discriminazioni, ma anche la volontà che quel gesto non rimanga impunito nelle sue ultime parole. C’è un giallo: il cellulare aziendale di Gennaro era custodito nel suo armadietto chiuso con un lucchetto che però venne aperto. Il telefono è stato successivamente consegnato al fratello, ma completamente azzerato dei dati.

