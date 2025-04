Le leggende del Cagliari si sfidano a padel 

Da Gianfranco Zola a Daniele Conti, passando per Robert Acquafresca e Luca Toni. Tanti ex rossoblù e non solo all'Orange Marina Padel Club di Cagliari, a Su Siccu, per un weekend di sport e divertimento. Oggi e domani è in programma la quinta tappa del Grand Slam Padel Show Vip, con 22 ex calciatori di Serie A in campo.

La lista presenta nomi di spicco: oltre ai quattro già citati figurano gli altri dal passato rossoblù Alessandro Budel, Michele Canini, Simone Loria e Marco Sau, poi Nicola Amoruso, Vincent Candela, Luca Ceccarelli, Andrea Conti, Germán Denis, Stefano Fiore, Tomas Locatelli, Massimo Maccarone, Giampiero Maini, Davide Moscardelli, Diego Perotti, Nicola Pozzi, Stefano Torrisi e Borja Valero.

Il torneo

Il via ufficiale oggi alle 16, con gli incontri della fase a gironi fino alle 20. Domani, dalle 10 alle 15.30, la fase finale che assegna il titolo (con montepremi in denaro). Quella dell'Orange è la quinta tappa del Grand Slam Padel Show Vip, dopo Brescia, San Miniato, Modena e Roma. Le finali si svolgeranno a giugno al Conti Sport City, il centro di Nettuno della famiglia Conti (che ha ideato l'evento con Andrea Antonini). «Il livello sarà molto alto», preannuncia Acquafresca, pronto a scendere in campo a Cagliari. «Tanti partecipanti a questo torneo si allenano tutto l'anno: ci sarà da divertirsi, per una giornata e mezzo di convivialità e promozione di Cagliari».

