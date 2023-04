Le Lega scende in campo con Beppe Pes 

La Lega sposa il progetto civico del candidato a sindaco Giuseppe Pes attraverso la lista civica “Nuova Iglesias”. A comunicarlo è il consigliere regionale per il Sulcis Iglesiente della Lega Michele Ennas che ufficializza l’appoggio del partito ai programmi avanzati da una coalizione che, nonostante al proprio interno abbia delle figure facenti riferimento a diverse aree politiche, fin dal principio ha sposato l’idea di una formazione di sole liste civiche.

L'accordo

La notizia era nell’aria da diverso tempo, ma fino ad oggi nessun esponente della Lega aveva apertamente dichiarato quale sarebbe stata la posizione del movimento. Adesso si definisce (salvo soprese) il quadro completo delle coalizioni. L’appello del candidato alla carica di primo cittadino di FdI, Luigi Biggio (il quale dopo il mancato accordo con la coalizione di Pes e la decisione di concorrere da soli con il proprio simbolo, aveva sollecitato quei partiti che occupano lo spazio politico del centrodestra ad unirsi al progetto) è rimasto inascoltato. «Dopo tante interlocuzioni abbiamo scelto di sposare quel programma che riteniamo migliore per creare un’alternativa all’attuale Governo cittadino. - spiega Michele Ennas - Non nascondo che avremo preferito giocare la partita con una coalizione unita, ma le scelte fatte devono sempre essere rispettate».

Le trattative

Il mancato sodalizio con FdI derivò anche dalla chiusura di Giuseppe Pes alla richiesta di poter utilizzare il proprio simbolo partitico, una dinamica che in tanti hanno supposto abbia comportato dei dubbi anche sulla volontà della Lega di far parte del progetto: «I dialoghi non si sono mai interrotti. Non abbiamo mai avuto dei dubbi sulla bontà dei programmi che son convinto possano essere vincenti e potranno dar voce a ogni cittadino, ogni lavoratore e ogni attore protagonista del nostro settore produttivo».