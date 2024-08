Le laziali e le campane sulla strada delle sarde 

Come preannunciato, Cristian Totti ha firmato con l’Olbia. E come da copione, le cinque sarde di Serie D, Atletico Uri, Costa Orientale Sarda, Latte Dolce, Ilva Maddalena e Olbia, sono state inserite nel Girone G con 8 formazioni laziali e 5 campane.

Si tratta di Anzio, Cassino, Cynthia Albalonga, Romana e Trastevere, avversarie delle isolane la scorsa stagione, e di Guidonia Montecelio, Real Monterotondo, Terracina, Flegrea Puteolana, Gelbison, Paganese, Sarnese e Savoia. La composizione dei nove gironi del campionato è stata ufficializzata ieri dalla Lega Nazionale Dilettanti con un pizzico di delusione per l’Olbia, che sognava di replicare le sfide con le toscane vissute l’anno scorso in C. Ufficializzate anche le gare del preliminare di Coppa Italia, in programma il 25 agosto con i derby Olbia-Ilva e Latte Dolce-Atletico Uri: la vincente del derby sassarese se la vedrà il 1° settembre fuori casa con la Cos, che partirà dal primo turno grazie al miglior piazzamento nella scorsa stagione. Quanto alle galluresi, la vincente affronterà poi l’Ostia Mare in trasferta.

Qui Olbia

Aspettando i calendari, attesi tra il 12 e il 13 agosto, le compagini sarde sudano in campo già da qualche giorno per arrivare pronte alle prime gare ufficiali, col campionato al via l’8 settembre. In ritardo l’Olbia, partita ieri per il ritiro di Arona e costretta, a differenza delle altre, a ricominciare da zero. La rivoluzione avviata dalla proprietà svizzera di SwissPro ha risparmiato solo parte degli amministrativi e qualche giocatore. Sul fronte squadra il club gallurese ha deciso di affidarsi a Ninni Corda, consulente di SwissPro, per la costruzione dello staff tecnico e della rosa dei calciatori, e il dirigente nuorese ha scelto di partire da due nomi di assoluto richiamo: Marco Amelia in panchina, di cui a breve sarà annunciata la firma, e il figlio di Francesco Totti, Cristian, classe 2005, in attacco. Confermati, tra i giocatori, Luca La Rosa, Christian Arboleda e l’under Marco Caggiu (2006), mentre la prima new entry è il difensore Cristian Anelli.

Gli altri contratti depositati appartengono al centrocampista ex Primavera del Cagliari Alex Caddeo (2004) e all’altro figlio d’arte (di Riccardo) Nicolò Maspero, 22 anni, anch’egli centrocampista, e al centrale Stefano Pani, classe 2002, e al 25enne portiere Rosario Rizzitano, svincolati, questi ultimi, dopo l’esperienza all’Alessandria in Serie C. In prova ad Arona il 2004 Alessandro Brancato, attaccante scuola Foggia.

