Le launeddas tra i banchi di scuola 

Quando era bambino aveva seguito un corso a scuola per imparare a suonare le launeddas. Dal prossimo 4 marzo, a distanza di vent’anni, tornerà tra i banchi di quelle aule per insegnare la sua arte agli alunni delle quarte elementari. Matteo Muscas ha 29 anni, ma a dispetto della sua giovane età è già un virtuoso dell’antico strumento a fiato sardo: dopo essersi innamorato delle launeddas a scuola, è cresciuto sotto l’ala protettrice di Orlando Mascia e oggi gira l’Europa portando la sua musica.

La storia

«Per me è come se si chiudesse un cerchio - racconta Matteo Muscas - insegnare ai bambini a suonare su sulittu nella stessa scuola dalla quale sono partito sarà davvero emozionante. Ho presentato il mio progetto al Comune e alla Fondazione Pula cultura diffusa e la mia idea è subito piaciuta: il corso, intitolato “Preservazione della musica della cultura sarda”, permetterà ai bambini di familiarizzare con questo splendido strumento».

Il tour

E dalle scuole elementari di Pula, Matteo Muscas di strada ne ha fatta tanta: le collaborazioni con artisti del calibro di Roberto Vecchioni ed Elio, il sodalizio con Moses, i viaggi in giro per l’Europa - come quello in Lapponia - al seguito dei Tenores di Neoneli e di Orlando Mascia dimostrano il talento del giovane suonatore di launeddas di Pula. «Se non ci fosse stato quel corso a scuola vent’anni fa, probabilmente non sarei mai rimasto affascinato da questo strumento - ammette Muscas - chissà, magari, attraverso questo corso, qualche bambino potrebbe innamorarsi come me delle launeddas».

Il progetto

Manuela Serra, assessora alla Pubblica istruzione, crede nel progetto: «Il corso avrà una durata di centoventi ore spalmate in due anni, e interesserà le quarte elementari dei plessi di Pula e Santa Margherita. Siamo orgogliosi di essere l’unica scuola elementare in Sardegna in cui si porta avanti una iniziativa simile: il fatto che a insegnare sia Matteo, visto il suo percorso, ci auguriamo sia di buon auspicio per i suoi allievi». Augusto Porceddu, oggi vice presidente della Fondazione Pula cultura diffusa, vent’anni fa ricopriva il ruolo di assessore alla Pubblica istruzione e alla Cultura: fu da una sua intuizione che nacque il primo corso di launeddas nelle scuole. «Oggi possiamo dire che quel progetto ha dato i suoi frutti - dice Porceddu - nessuno ci avrebbe scommesso, invece quelle lezioni hanno permesso a un bambino di conoscere le launeddas, e di metterlo sulla strada che l’ha portato a diventare un artista affermato. Auguriamo ai bambini che frequenteranno il corso lo stesso successo di Matteo».

RIPRODUZIONE RISERVATA