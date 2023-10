Le lapidi come album di famiglia 

Marco è ritratto mentre mostra due belle orate, sorridente come chi riesce in un’impresa. Defunto a 37 anni, doveva essere un pescatore, o magari solo un grande appassionato di pesca, ma di sicuro amava il mare come tanti qua dentro. Il mare fa da sfondo al volto abbronzato di Raimondo durante una passeggiata al molo; e al sorriso di Giovanni, la cui foto di signore settantenne (contornata di magneti a forma di àncora, delfini e veliero) è abbinata alle immagini di lui giovane marinaio e alla posa da forzuto braccio di ferro. Doveva essere poi la passione di Efisio, che amava anche il biliardo; e di Gabriele, giovane uomo col giubbotto nella spiaggia d’inverno.

Il dono per i nonni

Le lapidi non sono poi tanto diverse dalle pagine degli album di famiglia, e tante delle settantamila sepolture del cimitero di San Michele sono così. I morti gettano il loro sguardo non più da severi ritratti porcellanati bensì da colorate fotografie che paiono reportage di una vacanza, testimonianza di una passione, resoconto di un momento della vita tanto indimenticabile da annullare la distanza tra questo mondo e l’aldilà. Così i nipotini seguitano a far felici i nonni con un ricordino o i lavoretti della scuola materna appesi alla lapide: un disegno e una bustina di semi per nonna Efisia, un ciuccetto e un peluche rosa lasciato a nonna Maria Chiara, una raccolta di conchiglie incellofanate per nonno Antonio, un biglietto giallo per il compleanno di nonno Franco.

Il viatico per il viaggio

Oggetti donati al defunto come un viatico per il viaggio. «C’è chi dice che questo sia un fenomeno che nega la morte, io credo sia invece qualcosa che la rende più familiare», disse una volta il compianto Giulio Angioni, antropologo e scrittore sensibile. Non si vedono più, tranne rarissime eccezioni, le tombe addobbate di pupazzi, sciarpe della squadra del cuore, statuine di plastica. Uno sfoltimento avvenuto non tanto a colpi di regolamento cimiteriale che impone decoro, quanto con un’opera di sensibilizzazione. «Il decoro è rispetto: il cimitero è la casa dei vivi ma è anche la casa del dolore», dice Simonetta Bistrussu, responsabile dei servizi cimiteriali. Perciò la lapide di Davide conserva giusto la sciarpa rossoblu oramai scolorita e tre adesivi degli Sconvolts. E solo qualche peluche, qualche disegno, e persino qualche rosario di troppo resistono sui sepolcri di tanti ragazzi e ragazze, di bambini morti in tenera età, di quarantenni vigorosi e anziane signore.

Insieme in eterno

I coniugi non sono più separati dalla morte. Solo le tombe più datate mostrano le foto di marito e moglie divisi, le altre perpetuano la rappresentazione di un amore eterno nell’immagine di un momento felice: la gita in campagna di Silvestro e Michela, la passeggiata al porto di Maria e Enzo, lo scambio di una carezza tra Paolo e Vitalia, l’escursione in montagna di Angelo e Lavinia.

Le passioni di una vita

«Il cimitero», disse Giulio Angioni, «è il luogo allo stesso tempo più vero e più falso, dove il defunto è sempre stato rappresentato come una persona buona, la migliore di tutte». Oggi niente santini, invece. I morti ci guardano dalle loro finestre colorate, ex vivi cristallizzati in un secondo di vita felice. Nicola e la sua moto, Marco accanto al suo cane pastore, Carlotta al mare, Mario sotto la bandiera del partito comunista.

