Una scia di lanterne ha illuminato al tramonto i sentieri del parco di Molentargius in occasione della passeggiata con le lanterne ideata dall’istituto comprensivo 4 in occasione dell’estate di San Martino.Circa duecento tra alunni, famiglie, docenti e la dirigente scolastica hanno animato la “Festa della luce”, una serata dedicata all'inclusione, alla condivisione, alla gentilezza e al rispetto per l’ambiente, con l’obiettivo di fare comunità.

L’iniziativa, accompagnata dai canti tradizionali, è stata realizzata in collaborazione con col Parco, «che ringraziamo sentitamente» ha detto l’insegnante Sandra Ruggeri, «per la cura con cui custodisce questo gioiello cittadino, permettendo alla scuola e alle famiglie di viverlo». Protagonisti della serata sono stati i bambini della scuola dell’infanzia (di via Allegri e via Prati) e della primaria (di via Beethoven, via Foscolo e via Vico), che insieme ai docenti hanno realizzato lanterne bellissime e decorate, affiancati dai ragazzi della secondaria di via Bach che ne hanno preparate altre da donare a chiunque ne fosse sprovvisto.

«Questa iniziativa» aggiunge Ruggeri, «è il successo di una scuola aperta al territorio e alla città che mette al centro le relazioni e insegna che nessuno resta al buio. È lo stesso spirito accogliente che le famiglie troveranno nei nostri prossimi open day, in vista delle nuove iscrizioni».

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