Le lacrime (e il fallo) di Makoumbou  

Novantatré minuti da protagonista, perno del centrocampo rossoblù, anima della inedita e promossa linea a quattro, senza l'obbligo di dover fare il play. Poi, Antoine Makoumbou ha spento la luce. Come due settimane fa a Modena. Una palla vagante in area, l'intervento alla cieca e il calcione rifilato a Maiello, che aveva fiutato l'ultima occasione, a un passo dalla sconfitta. Rigore per l'arbitro Massa, un penalty decisivo, realizzato al 95' da Antenucci, a spazzar via il sogno di una vittoria in trasferta che, per il Cagliari, in questa stagione continua a essere un tabù.

Le lacrime di Antoine

Le mani tra i capelli, perché Makoumbou ha capito subito di averla fatta grossa. Dopo l'impatto, da terra, quando ha visto l’arbitro indicare il dischetto, è rimasto a terra. Poi ha sperato nel miracolo di Radunovic, inutilmente: perché il portiere serbo si è dovuto arrendere ad Antenucci, come due settimane fa a Diaw. Mentre il San Nicola era una bolgia, Makoumbou ha iniziato a piangere. Alla fine, Antoine è rimasto fermo, consolato dai compagni. Eppure, fino a quel blackout, il Cagliari aveva visto il miglior Makoumbou, sempre nel vivo del gioco, con diversi palloni intercettati e rigiocati con pulizia. Anche nella fase finale, col Bari all'assalto, proprio Makoumbou ha provato a congelare il gioco, andando a tener palla lontano dalla sua area. Alla fine restano le lacrime, ma anche la sensazione che, in un centrocampo a quattro, Makoumbou possa dare ancora di più. E in serata, il tweet del Cagliari: “ Uniti nella gioia, uniti nelle delusioni. Siamo una famiglia. Torniamo a casa con un punto in più”, con l’immagine dell’abbraccio di Goldaniga ad Antoine.

