Le lacrime di gioia di Re Claudio 

E alla fine Re Claudio si è sciolto in un pianto, discreto, ma senza limiti. Lacrime e pioggia, sotto il cielo di Bari, dopo una vittoria che, come 33 anni fa, nel 1990, vuol dire Cagliari in Serie A. L’abbraccio del dottor Marco Scorcu, un’istituzione per la società , poi quello dei suoi ragazzi, che lo hanno portato in trionfo sotto quello spicchio di Sardegna del San Nicola. Gioia e lacrime, ma Claudio Ranieri, anche nel momento più emozionante, non dimentica i suoi principi e ai tifosi rossoblù che sfottono i rivali con il coro “Serie B, Serie B” ordina di non infierire sui rivali e pensare solo al Cagliari. «Non ho mai capito perché si debbano sprecare energie contro gli avversari, meglio tifare la propria squadra. Siamo andati in A e lo abbiamo fatto contro un Bari che si è confermato un degno rivale».

Grazie Cagliari

Sei mesi per centrare una nuova impresa. Claudio Ranieri ha calato il suo poker sulla panchina rossoblù, dopo la doppia promozione dalla C alla A e la salvezza più incredibile di sempre. «Avevo un dubbio – ammette – quando sono stato richiamato, avevo paura di non riuscire. Cagliari è la città dove sono esploso, quella che mi ha permesso di girare l’Europa. Tornare e non riportare la squadra in Serie A sarebbe stata una sconfitta per me troppo grande». E invece Ranieri non ha fallito, anche grazie a un gruppo che ha fatto crescere giorno dopo giorno. «Ci ha fatto diventare una famiglia», spiega il bomber Lapadula, che col tecnico romano in panchina ha trovato con estrema facilità la via del gol. E ai suoi ragazzi Ranieri consegna le chiavi di questa promozione: «Ragazzi con un grande cuore. A loro, prima della partita, ho detto che avremmo giocato in uno stadio con 60.000 persone che tifavano Bari, ma che noi, a soffiarci dietro, avevamo un popolo intero. Dovevamo andar via lasciando uno stadio in silenzio, voleva dire aver vinto». E così è stato.

Ancora una volta

Se li coccola, Ranieri, quei ragazzi che si sono affidati a lui, gambe e anima, per risorgere. «La squadra ha fatto molto bene. Pavoletti? Non gli ho detto niente, lui è il bomber, il goleador, sapeva cosa doveva fare». Torna indietro nel tempo, alla sua prima esperienza in Sardegna, Ranieri: «Ho vissuto questi momenti con le promozioni dalla C alla B e dalla B alla A, con la salvezza: so quanto il popolo sardo ama i suoi beniamini».

Io resto qua

Ranieri scherza quando si parla di futuro: «Sono già stato co...ne quando andai via dalla Roma senza avere una squadra». A proposito: «Lo sapete tutti, io tifo la Roma e ho il rammarico di non aver vinto lo scudetto lì. Questa promozione la sognavo, ma quando mi hanno chiamato avevo paura di sporcare il ricordo di quegli anni. Poi ho pensato che il Cagliari era in difficoltà, non potevo essere egoista. Per me le sconfitte a Cagliari sono dolorosissime, ma questa vittoria, questa promozione, mi ha ripagato di tutto». E ancora sul futuro: «Se resto? Perché me lo chiedete? Ho firmato un contratto di sei mesi più due anni. Credo che basti. Siamo già d’accordo col presidente e il direttore sportivo. Il presidente ha sempre investito e mi auguro che questa volta sarò io a fargli spendere i soldi giusti che ripagheranno».

RIPRODUZIONE RISERVATA